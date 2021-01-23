Выставка живописи «Лидия. Африканские сны» открывается в Музее Востока

27 января 2021 года в Государственном музее Востока открывается выставка живописи «Лидия. Африканские сны» из частного собрания Олега Колосова. Ретроспективная экспозиция посвящена Лидии Федоровне Архиповой (1914 – 1997). На выставке будет представлено около 30 живописных работ художницы.

Лидия Архипова была дочерью обеспеченных родителей: ее отец — известный до революции в богемных кругах афроамериканец Федор Томас, а мать происходила из купеческой семьи. Судьбе Федора Томаса посвящена книга профессора Йельского университета Владимира Александрова «Черный русский». Лидия была одаренным ребенком: она рисовала, играла на фортепьяно, сочиняла музыку. Училась в художественном училище, затем в МГУ, а в 1941 году уехала с матерью в эвакуацию в Среднюю Азию. В 1943 году Лидия Архипова стала студенткой Художественного института им. Сурикова, эвакуированного в то время в Самарканд. Большое влияние на её творчество оказала близкая дружба с художником Робертом Фальком. После окончания Суриковского института в 1950 году Лидия Архипова начала принимать активное участие во всех выставках молодых художников под псевдонимом «Архи. ЛФ».

Работы Лидии Архиповой представлены во многих музеях на просторах бывшего СССР, а также в частных коллекциях России, Италии, Франции, Германии, Испании, США, Индии и Цейлона.

Выставка подготовлена при поддержке международной некоммерческой ассоциации ROSSESWA и в сотрудничестве с АЭССА — Ассоциацией экономического сотрудничества со странами Африки.

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