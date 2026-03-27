ЦСКА обогнал другие московские клубы по посещаемости домашних матчей КХЛ

Цифровая экосистема составила портрет болельщика популярных московских хоккейных клубов – ЦСКА, «Спартака» и «Динамо» – во время проведения их домашних матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) сезона 2025-2026 годов. Анализ посещаемости столичных стадионов «ЦСКА Арена», «ВТБ Арена» и «Мегаспорт» с помощью сервиса «МТС Геоэффект» показал, что аудитория между мужчинами и женщинами разделилась поровну, а почти треть зрителей приходила с детьми. Среди домашних матчей московских хоккейных клубов наибольшей популярностью пользовались игры ЦСКА.

По данным «МТС Геоэффекта», наибольший интерес у болельщиков московских клубов вызвали матчи хоккейного ЦСКА: посещаемость их матчей оказалась на 62% выше, чем у «Динамо», и на 3% превысила показатели «Спартака». Самым посещаемым матчем стала игра между ЦСКА и омским клубом «Авангард». Его посетило на 23% болельщиков больше, чем классическое московское дерби между ЦСКА и «Спартаком». Анализ был проведен по итогам 34 домашних матчей каждого клуба.

Портрет болельщика популярных московских клубов выглядит так: 43% от всех посетителей матчей — болельщики в возрасте от 25 до 44 лет. 58% от всех посетителей игр приезжали на матчи на общественном транспорте. Каждый второй болельщик придерживается здорового образа жизни.

Большинство аудитории хоккейных матчей составили жители России — 92%. Из них 53% пришлось на жителей Москвы и Подмосковья и 39% – гостей из других российских регионов. Доля иностранных болельщиков составила 8%.

Больше всего в столицу на матчи КХЛ приезжали из Краснодарского края (6%), Санкт-Петербурга (5%), Владимирской (4%), Калужской (4%) и Тверской (3%) областей.

Самым «хоккейным» районом Москвы оказался Южный административный округ — отсюда на матчи приезжало 18% всех столичных зрителей. В топ-3 также вошли Северный АО (13%) и Юго-Западный АО (11%).

Среди зарубежных ценителей российского хоккея самыми заинтересованными оказались жители Беларуси (15% от числа иностранных посетителей) и гости из Китая (13%). В КХЛ выступают клубы из этих стран. Также матчи посещали болельщики из Центральной Азии – Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. На них суммарно пришлось около 20% от числа зарубежных зрителей.