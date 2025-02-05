От нуля до сотен миллионов просмотров: как Ангелина Скорик повлияла на популярность брендов

В мире, где ежедневно появляются тысячи новых видео, Ангелина Скорик сумела добиться феноменального успеха, превратив простую идею в вирусный контент, который как признаются компании партнёры повлиял на рост продаж. Одни из самых ярких рубрик её блога – обзоры бренда Crumbl Cookies, Victoria’s Secret, которые стали настоящим трендом в TikTok.

Серия её видео про печенья уже собрала более 13 миллионов просмотров, а самое популярное из них набрало 4,6 миллиона.

«Мы даже не предполагали такого масштаба, — признаётся Ангелина. — Это был просто способ поделиться эмоциями, а в итоге зрители начали писать, что попробовали печенья благодаря моим видео».

Её история доказывает, что социальные сети стали мощным инструментом digital-маркетинга, а талантливые креаторы могут не просто развлекать аудиторию, но и оказывать влияние на индустрию.