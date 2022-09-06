День Карамзина и День города Москвы в музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас»

10 сентября 2022 в Музее-усадьбе «Остафьево»‒«Русский Парнас» в рамках празднования Дня города Москвы пройдут «День Карамзина» и «Музыкальный Фестиваль в Остафьеве».

День Карамзина — ежегодный праздник, который проводится в Музее-усадьбе «Остафьево»–«Русский Парнас» с 2010 года. Именно в Остафьеве Николай Михайлович Карамзин в течение 12 лет написал 8 томов «Истории государства Российского». Здесь он изучал книги, манускрипты, летописи из Московского архива коллегии иностранных дел, Эрмитажа, Академии наук, Московского университета, частных архивов и собраний, встречался со многими известными историками и коллекционерами.

Мероприятие начнется на Круглом лугу парка в 12:00 с концерта «Рядом с Карамзиным». Перед гостями усадьбы выступят Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н.П. Осипова и солистка Дарья Рубцова, Анастасия Большакова (сопрано) и Андрей Неганов (фортепиано), Анна Остальская (меццо-сопрано) и Сергей Стегайлов. Завершит концертную программу участник шоу «Битва хоров» на телеканале Россия-1 — «Троицкий хор».

В Главном доме усадьбы пройдут образовательная программа «Москва Карамзина. Немецкая слобода», лекция «Источники «Истории государства Российского» и кураторская экскурсия по выставке «История государства Российского» Николая Карамзина в документах». Также будут проходить сборные и тематические экскурсии по постоянным экспозициям и Кабинету медали.

На колоннаде западной галереи Главного дома юных гостей ждут интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», игры на развитие памяти и внимания «Look look» и «Dooble», мастер-класс по ментальной арифметике, шахматы, логические загадки, познавательные викторины и приятные призы.

В парке усадьбы в течение всего времени праздника можно будет пройти квиз «Карамзин. Жизнь и труды» и принять участие в мастер-классах от мастерской «Ажурный сад». Также на территории парка будут организованы интерактивные площадки и ярмарка народных промыслов.

В 15:00 начнется «Музыкальный фестиваль в Остафьеве» к 10-летию ТиНАО и 875-летию основания города Москвы. На фестивале выступят ведущие коллективы — лауреаты фестивалей к 10-летию Новой Москвы, Московской области и других регионов России. Участники программы исполнят известные и новые произведения о Москве, покажут хореографические постановки о содружестве народов России, многонациональной Москве, подтверждая девиз фестиваля «Вместе с Москвой из прошлого – в будущее».

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