Молодая звезда фортепианного искусства – Александр Ключко, выступит в Московской консерватории

9 сентября в 19:00 в Малом зале Московской консерватории в рамках традиционного сентябрьского фестиваля «Творческая молодёжь Московской консерватории» состоится концерт Александра Ключко (фортепиано).

Пианист – молодая звезда фортепианного искусства, которая зажглась благодаря победе на Первом международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижёров имени С.В. Рахманинова в Москве. Конкурс принёс Александру Ключко I премию и Золотую медаль, что стало исключительно важной победой для музыканта. Сейчас Александр Ключко учится в Московской консерватории (класс профессора П.Т. Нерсесьяна) и, несмотря на свою молодость, уже завоевал немало премий на международных конкурсах в России и за рубежом.

Программу концерта составят шедевры фортепианной музыки первой половины XX века: сочинения Рахманинова, Скрябина, Прокофьева. Их творчество, разноплановое и гениальное, во многом отражает историю России.

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