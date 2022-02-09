День рождения «Счастливой планеты» в парке развлечений «Сказка»

12 февраля 2022 года парк развлечений «Сказка», совместно с благотворительным Фондом «Ангелы Среди Нас» приглашает отметить Международный день «Счастливой Планеты». Начало благотворительного экологического проекта «Счастливая планета» положила главная елочка страны, которая украшала Соборную площадь Кремля в канун 2021 года.

12 февраля в парке развлечений «Сказка», с 14.00 до 17.00, гостей будут ждать: концертная программа, конкурсы, сюрпризы и подарки, сладкие угощения и много добрых и незабываемых впечатлений.

Со сцены прозвучат любимые песни от известных и юных артистов: Родион Газманов — певец , композитор и музыкант, Пьер Нарцисс, дуэт «Сеzон любви» Алексей и Мария Дорохины, эстрадный театр «АльТ», поп-группа «Dima Gucci & Izolda».

Подопечные Фонда – особенные ребята из детских домов и воспитанники ПНИ — получили семена первой елочки страны и бережно их выращивают во имя добра и мира на планете.

Проект с самого начала ставит своей миссией информирование как можно большего количества людей о том, насколько сильно наша Земля нуждается в любви, заботе и бережном отношении.

Разделите счастливые мгновения этого дня с нашей планетой.

Подробнее ознакомиться с программой можно ознакомиться на сайте https://parkskazka.com .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.