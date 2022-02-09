На ВДНХ проведут экскурсии о планетах и лекции об астрономических наблюдениях и загадках Луны

12–13 февраля 2022 года в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ пройдут экскурсии «Планеты Солнечной системы», а также две лекции: «Загадки Луны» и «Астрономические наблюдения из космоса». Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

12 февраля в 13:00, 15:00 и 17:00 посетители центра «Космонавтика и авиация» приглашаются на бесплатные экскурсии «Планеты Солнечной системы», приуроченные к 61-й годовщине со дня запуска советской автоматической межпланетной станции «Венера-1». Участникам расскажут об истории освоения наших ближайших «соседей» при помощи советских и других космических аппаратов.

«Венера-1» — первая станция, в истории космонавтики, отправленная к другой планете. Она была запущена 12 февраля 1961 года. Через три месяца аппарат прошел на расстоянии около 100 тысяч километров от Венеры и вышел на орбиту спутника Солнца. Другие подробности можно узнать, посетив экскурсии. Необходима регистрация.

12 февраля в 16:00 состоится бесплатная лекция «Загадки Луны». Лектор —популяризатор космонавтики, блогер Zelenyikot, научно-популярный писатель Виталий Егоров. Он расскажет о том, какие тайны до сих пор хранит естественный спутник Земли и как ученые планируют их раскрыть. Регистрация на сайте.

13 февраля в 16:00 в центре «Космонавтика и авиация» пройдет бесплатная лекция «Астрономические наблюдения из космоса». Ее проведет ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга, доктор физико-математических наук, профессор РАН, популяризатор науки Сергей Попов. Лектор расскажет о разных типах космических астрономических инструментов, задачах их работы и о том, какие результаты были получены с их помощью. Участие по предварительной регистрации.

Возрастные ограничения для всех активностей — 12+.

Регистрация предполагает бесплатное посещение активностей, включая входные билеты в центр «Космонавтика и авиация». Для посещения центра обязательно использование масок.

Центр «Космонавтика и авиация» является зоной COVID-free. Выставочную площадку смогут посетить гости, у которых имеется действующий на дату посещения QR-код, необходимый для предъявления на входе вместе с документом, удостоверяющим личность (для лиц старше 18 лет), и дети до 14 лет в сопровождении взрослых, имеющих QR-код. Дети в возрасте от 14 до 18 лет могут посещать музей без QR-кода и сопровождения. С дополнительными вопросами можно обратиться по телефону: +7 (495) 966-19-29.

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