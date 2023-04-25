16 Международная летняя театральная школа СТД РФ

C 20 июня по 18 июля 2023 года в доме творчества СТД РФ «Звенигород» пройдет 16 Международная летняя театральная школа для молодых профессиональных актеров из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Этот масштабный образовательный проект в сфере театра не имеет аналогов не только в нашей стране, но и в мире.

За долгую историю существования проекта его участниками стали свыше 1000 актеров из 60 стран и более 100 российских городов. В этом году участниками Школы станут 97 молодых артистов из 10 стран и 60 городов России.

С момента создания Школы председатель СТД РФ, народный артист России Александр Калягин является ее идейным вдохновителем и неизменным художественным руководителем.

Программа обучения Международной летней театральной школы СТД РФ представляет собой интенсивный месячный образовательный курс. Он включает мастер-классы, тренинги, лекции и занятия по основным профессиональным дисциплинам: актерскому мастерству, сценической речи, сценическому движению, вокалу, современному танцу и сценическому бою.

Педагогический состав Школы — это ведущие специалисты из лучших вузов страны: доцент кафедры сценической речи Театрального института им. Б. Щукина Елена Ласкавая, заведующий кафедрой сценической пластики ГИТИСа Айдар Закиров, композитор, разработчик авторской программы по развитию гармонического слуха и вокальных навыков у актёров Николай Морозов, основатели танцевальной компании «По.В.С.Танцы» Албертс Альбертс и Александра Конникова и др. В этом году к уже действовавшим ранее актёрским мастерским п/р Михаила Чумаченко и Валерия Караваева добавятся две новых. Своими знаниями и опытом будут делиться Алексей Левинский, уникальный педагог по биомеханике Мейерхольда, и Александр Коручеков, педагог Мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе.

По традиции отдельной программой представлены творческие встречи с известными мастерами российского театра.

В рамках единого образовательного процесса будет осуществлена постановка пяти разножанровых спектаклей: двух драматических, кукольного, хореографического и экспериментального. Режиссерами Школы в 2023 году станут — народный артист России Александр Кузин, лауреаты Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска» Анна Иванова-Брашинская и Александр Артёмов, режиссер, педагог и актер Кирилл Вытоптов, а также режиссер-хореограф, магистр хореографического искусства Александра Рудик.

Публичные показы выпускных спектаклей Школы пройдут на популярных театральных площадках Москвы и Подмосковья — в Театральном центре СТД РФ «На Страстном», в Боярских палатах СТД РФ, в Истринском драматическом театре и Московском областном театре драмы и комедии.

Правом на участие в Международной летней театральной школе СТД РФ обладают артисты уже получившие профессиональное образование, не достигшие возраста 35 лет и прошедшие конкурсный отбор. Все расходы, связанные с проведением Школы (образовательная и культурная программы, проживание и питание), полностью берут на себя организаторы.

Летняя театральная школа имеет внушительную географию и за годы существования освоила практически все виды и жанры сценического искусства. Главная цель проекта — объединить лучших представителей молодого поколения современного театра для обучения, обмена опытом и создания нового творческого продукта на основе традиций, рождённых русским театром.

Проект реализуется в рамках государственной программы поддержки русских театров стран СНГ — при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Московской области.

Официальный сайт 16 Международной летней театральной школы СТД РФ http://letostd.ru .

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