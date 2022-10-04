Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере хоррора-триллера «Челюсти. Столкновение» от продюсеров хитов «Город грехов 2» и «Грязь». Главную роль в проекте сыграла Холли Эрл, начавшая свою карьеру в сериалах «Молокососы» и «Доктор Кто». Фильм ужасов о друзьях, которые оказались в ловушке, доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

Когда случайный прохожий говорит тебе, что стоит опасаться белых акул, его надо слушать. Но пятеро друзей не слушают чьи-то советы, они хотят отдыхать и танцевать всю ночь. Рано утром Нэт, Том, Милли, Тайлер и Грег находят полузаброшенный склад с двумя гидроциклами и временно «одалживают» их. Они отплывают на несколько километров в море и проверяют друг друга на храбрость, несясь лоб в лоб на большой скорости, в последний момент уворачиваясь от столкновения. К сожалению, происходит авария, один из джетски уходит под воду, у другого не заводится мотор. Что хуже всего, у Грега открытый перелом, а море кишит акулами.

Фильм «Челюсти. Столкновение» построен по всем канонам классического хоррора. Есть компания друзей, есть совершаемое ими зло, маленькие ссоры и добрая главная героиня. Творческий упор в «Челюсти. Столкновение» сделан на саспенс: герои знают, что их отсутствие в отеле вряд ли кто-то заметит, но спасти себя они не могут, потому что в воде опасно находиться. Поэтому друзья страдают от жажды, голода и сильных солнечных ожогов.

Главные роли в фильме исполнили Холли Эрл («Молокососы», «Доктор Кто») Джек Трумэн, Катрин Ханней («От рассвета до заката»), Малачи Пуллар-Латчмен («Жители Ист-Энда»), Томас Флинн («Бриджертоны»). Срежиссировал проект Джеймс Нанн, до этого снявший «Небоскреб смерти» (2011) и две части франшизы «Морской пехотинец» (2016–2018).

Этот фильм отдает дань самым удачным картинам в жанре, таким как «Челюсти» Стивена Спилберга и «Открытое море» Криса Кентиса. И при этом удивляет своим размахом и реализмом: дорогостоящие съемки в океане и графика акулы на высоте. «Челюсти. Столкновение» – триллер, который способен развлечь и увлечь зрителя. Как минимум потому, что главные герои скрывают несколько любопытных секретов.

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