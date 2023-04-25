Музей Транспорта Москвы открывает книжный клуб в лектории павильона «Транспорта СССР» на ВДНХ

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Музей Транспорта Москвы открывает свой книжный клуб в лектории павильона №26 «Транспорт СССР» на ВДНХ. Теперь впечатлениями о прочитанном в метро, трамвае или электробусе можно делиться на встречах в дружеской атмосфере.

книжный клуб

Обсуждения будут проходить раз в месяц. Первая встреча состоится 28 апреля в 19:00. Поговорим о произведении «Облако, озеро, башня» Владимира Набокова.

Кстати, этот рассказ вышел в 1937 году во время жизни писателя в Чехии. По сюжету главный герой едет в турпоездку с совершенно незнакомыми людьми. Говорят, рассказ можно прочесть всего за 1 час.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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