Неизвестный Верди – российская премьера «Стиффелио» в Новой Опере

Московский театр Новая Опера имени Е.В. Колобова откроет 32 сезон российской премьерой оперы «Стиффелио» Джузеппе Верди. Первые спектакли запланированы на 20, 22, 24 сентября 2022.

«Стиффелио». Презентация. Фотограф Екатерина Христова

«Стиффелио». Макет. Костюмы. Фотограф Екатерина Христова

«Стиффелио» – безусловный оперный шедевр, предвосхитивший знаменитую триаду Дж. Верди («Риголетто», «Трубадур», «Травиата»), положивший начало жанру лирической драмы. Судьба «Стиффелио» кажется нам сегодня крайне несправедливой: премьера прошла неудачно, опера была истерзана цензурой, а потом забыта на долгие годы. Возрождение началось лишь в 1960-х годах, а в нашей стране опера не ставилась никогда. Российская премьера «Стиффелио», несомненно, важнейшее театральное событие сезона, открывающее публике неизвестную оперу самого известного автора.

Причиной провала и забвения произведения стал слишком острый и непривычный для того времени сюжет. Либретто написал Франческо Мария Пьяве по пьесе французских драматургов Эмиля Сувестра и Эжена Буржуа «Священник, или Евангелие и сердце». Пьеса была поставлена в 1849 году, а уже через год состоялась премьера оперы! История о женатом протестантском пасторе, способном простить супруге ее неверность, вызвала в католической Италии бурную негативную реакцию цензоров и публики (премьера состоялась 16 ноября 1850 года в театре Гранде, Триест). В творчестве Верди, который написал 26 опер, есть только один подобный пример – «Травиата». Она тоже создана на основе произведения современника – романа «Дама с камелиями» А. Дюма-сына (1848), а ее премьера в 1853 году тоже потерпела фиаско. Но дальнейшая сценическая судьба «Травиаты» кардинально отличается от «Стиффелио».

В 1854 году Верди писал своему другу Чезаре де Санктису: «Среди тех моих опер, которые не идут, есть получившие на то мое согласие, потому что я ошибся в сюжете; но имеются и такие, которые я хотел бы спасти от забвения: это “Стиффелио” и “Битва при Леньяно”». Спустя годы Верди предпринял очередную попытку дать сценическую жизнь сочинению. Опера получила новое название – «Арольдо», действие было перенесено на семь столетий назад, изменились сюжетные повороты, был переработан музыкальный материал. Премьера этой версии прошла в 1857 году, но и она не получила желаемого признания.

Александр Самоилэ

Впервые в России концертное исполнение «Стиффелио» состоялось в 2020 году на Крещенском фестивале в Новой Опере под управлением Александра Самоилэ. Тогда критики высоко оценили эту работу: «Маэстро Самоилэ мощью своего таланта раскидывает самые выигрышные стороны вердиевской партитуры, под его руками оркестр и хор звучат упоительно и экспрессивно» (Александр Матусевич, газета «Культура»). И вот, два года спустя Александр Григорьевич Самоилэ – музыкальный руководитель и дирижер премьеры в Новой Опере. Признанный знаток итальянской оперы в целом и творчества Верди в частности, он называет «Стиффелио» «оперой-наслаждением» и подчеркивает отлично сделанные партии, ансамблевые и хоровые сцены.

Екатерина Одегова, режиссер-постановщик «Стиффелио», уходит от традиционного прочтения сюжета, где в центре внимания – измена жены и вызванные ею муки ревности, а затем и выстраданное прощение мужа-священника. Режиссер сосредотачивается на том самом «больном» моменте, из-за которого опера на десятилетия исчезла со сцены. Ее интересует кризис веры главного героя – протестантского священника Стиффелио. Измена жены для него – момент истины, суровое испытание веры, которая казалась незыблемой. Создатели спектакля Екатерина Одегова и ее постоянный соавтор, художник-постановщик Этель Иошпа в поисках сценического воплощения обращаются к лучшим произведениям европейского кинематографа. Проблематика разговора человека с Богом, исповеди и кризиса веры занимала важное место в таких картинах, как «Дневник сельского священника» Робера Брессона (1951), «Слово» Теодора Дрейра (1955), «Причастие» Ингмара Бергмана (1962).

Екатерина Одегова. Фотограф Даниил Кочетков

«Легко быть с Богом, пока не ранен в сердце…», – к такой сжатой формуле приходит Екатерина Одегова, резюмируя размышления Ингмара Бергмана и самого Джузеппе Верди.

Этель Иошпа решает спектакль аскетично, в черно-белых тонах, в эстетике кино середины прошлого века, а созданные ею костюмы отсылают к Викторианской эпохе. Отправной точкой стали первые черно-белые фотографии этого времени, внешне транслирующие благопристойность, благополучность, сдержанность, но скрывающие за недвижимыми, ничего не выражающими лицами некую тайну. Так и в опере «Стиффелио» пуританская праведность, сталкиваясь с искушениями и сомнениями, оборачивается греховностью. В лаконичном, практически пустом пространстве спектакля драма главных героев выходит на первый план – не только символически, но и буквально: постепенно надвигающаяся из глубины стена по мере действия выталкивает персонажей на авансцену.

Сергей Поляков

Михаил Новиков. Фотограф Даниил Кочетков

Заглавную партию готовит приглашенный солист Большого театра России Сергей Поляков. Певец выступал в известных оперных театрах мира: в Берлинской государственной опере, Королевском театре Ковент-Гарден, Национальном театре Мангейма, Королевской опере в Стокгольме и во многих других. Еще один исполнитель роли Стиффелио – Михаил Новиков. В репертуаре солиста Новой Оперы – ведущие теноровые партии, в том числе Манрико в «Трубадуре» Дж. Верди, Дон Хозе в «Кармен» Ж. Бизе (премьера 2021 года).

Елизавета Соина. Фотограф Екатерина Христова

Марина Нерабеева. Фотограф Слава Филиппов

Роль Лины, жены Стиффелио, репетируют Елизавета Соина и Марина Нерабеева. Маргарита в «Фаусте» Ш. Гуно, Мадам Баттерфляй в одноименной опере и Мими в «Богеме» Дж. Пуччини – на сцене Новой Оперы певицы воплощают этих и многих других титульных героинь, предназначенных сопрано. В прошедшем 31 сезоне Елизавета Соина блистательно спела главную партию в концертном исполнении «Золушки» Ж. Массне, а Марина Нерабеева стала звездой российской премьеры оперы «Мертвый город» Э.В. Корнгольда, сыграв две роли в одном спектакле – Мари и Мариэтты. Кроме того, Марина Нерабеева уже принимала участие в концертном исполнении «Стиффелио» Дж. Верди. «Абсолютное попадание – и по технике, и по тембру, и по образу», – такую характеристику получила ее Лина (Мария Жилкина, Belcanto.ru).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.