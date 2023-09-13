«Девочка-ромашка»: SOROKIN представил публике музыкальный видеоклип

12 сентября популярный российский блогер и музыкант SOROKIN (Никита Сорокин) презентовал музыкальный клип на трек «Девочка-ромашка»: яркая видеоработа в стиле деревенской романтики, как и сама песня, пришлась по душе зрителям разных возрастных категорий.

Колорит бескрайних просторов и живописная подмосковная глубинка, двое влюбленных и старая «Волга», которая увозит парочку за город из шумного столичного клуба — никаких компьютерных спецэффектов: только живые эмоции и потрясающей красоты природа.

Сама композиция «Девочка-ромашка» — это песня, которую, услышав однажды, вы вряд ли сможете выгнать из головы. Легкий музыкальный ритм, простые слова и запоминающийся припев, под который слушателям так и хочется пуститься в пляс:

«Девочка-ромашка на любовь гадает,

Девочка-ромашка лепестки срывает,

Девочка-ромашка меня не замечает,

Девочка-ромашка о другом мечтает…»

SOROKIN — известный блогер, битбоксер и талантливый исполнитель. Артист выступает на сцене с 2012 года, а также преподает искусство битбокса как взрослым, так и детям с 2014 года. По признанию молодого человека, главная цель его творчества — подарить слушателям улыбку и создать отличное настроение, записывая позитивные мелодичные треки в стиле «современных частушек» и забавные вайны.

Новый клип SOROKIN на песню «Девочка-ромашка» уже доступен для просмотра на всех Интернет-площадках.

Фото – Надежда ШЛЮЕВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.