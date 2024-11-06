Выход сериала «Преступление и наказание» подогрел интерес к первоисточнику

Экранизация романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» вызвала волну интереса к литературному первоисточнику. Совместный анализ федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» и сервиса цифровых книг Литрес показал, как менялись продажи в ожидании сериала.

После выхода сериала «Преступление и наказание» в первые три дня продажи культового романа Достоевского в «Читай-городе» выросли на 67%. В Литрес – на 59%, при этом количество бесплатных скачиваний выросло на 34%.

Информационные поводы начали воздействовать на читательские предпочтения еще в феврале 2022 года, когда стало известно о планах съемок. С того момента в «Читай-городе» за два года было куплено свыше 130 тысяч экземпляров романа, что в три раза больше, чем за два года до первого анонса.

6 февраля 2022 года сервис «Кинопоиск» сообщил о том, что по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» будет снят сериал. В первую неделю после анонса продажи электронных и аудиоверсий романа в Литрес выросли на 29% в сравнении с предыдущей неделей, а продажи бумажной версии – на 12%.

После выхода тизера в августе 2024 года спрос на роман снова немного поднялся – на 4% в Литрес, хотя в «Читай-городе» цифры остались стабильными. Но когда в сентябре была объявлена дата выхода сериала, динамика изменилась: продажи в «Читай-городе» выросли на 15%, а в Литрес выросли ещё на 6%.

В конце октября 2024 года, Кинопоиск трижды переносил дату сериала. Неожиданные изменения в расписании сериала привели к ещё более выраженному росту продаж: на 25% в «Читай-городе» и на 11% в Литрес.

Месячная динамика также подтверждает рост интереса к роману на волне экранизации. В октябре 2024 года продажи выросли на 26% по сравнению с сентябрем в «Читай-городе» и в Литрес на 23% покупки цифровых версий и на 80% бесплатных скачиваний. По сравнению с октябрем прошлого года продажи в «Читай-городе» выросли на 10%, а в Литрес – на 52%, а количество бесплатных скачиваний увеличилось больше чем в два раза.