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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUВыход сериала «Преступление и наказание» подогрел интерес к первоисточнику

Выход сериала «Преступление и наказание» подогрел интерес к первоисточнику

editor
By editor
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родион раскольников герой романа ф.м. достоевского преступление и наказание
Родион Раскольников, герой романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»

Экранизация романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» вызвала волну интереса к литературному первоисточнику. Совместный анализ федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» и сервиса цифровых книг Литрес показал, как менялись продажи в ожидании сериала.

После выхода сериала «Преступление и наказание» в первые три дня продажи культового романа Достоевского в «Читай-городе» выросли на 67%. В Литрес – на 59%, при этом количество бесплатных скачиваний выросло на 34%.

Информационные поводы начали воздействовать на читательские предпочтения еще в феврале 2022 года, когда стало известно о планах съемок. С того момента в «Читай-городе» за два года было куплено свыше 130 тысяч экземпляров романа, что в три раза больше, чем за два года до первого анонса.

6 февраля 2022 года сервис «Кинопоиск» сообщил о том, что по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» будет снят сериал. В первую неделю после анонса продажи электронных и аудиоверсий романа в Литрес выросли на 29% в сравнении с предыдущей неделей, а продажи бумажной версии – на 12%.

После выхода тизера в августе 2024 года спрос на роман снова немного поднялся – на 4% в Литрес, хотя в «Читай-городе» цифры остались стабильными. Но когда в сентябре была объявлена дата выхода сериала, динамика изменилась: продажи в «Читай-городе» выросли на 15%, а в Литрес выросли ещё на 6%.

В конце октября 2024 года, Кинопоиск трижды переносил дату сериала. Неожиданные изменения в расписании сериала привели к ещё более выраженному росту продаж: на 25% в «Читай-городе» и на 11% в Литрес.

Месячная динамика также подтверждает рост интереса к роману на волне экранизации. В октябре 2024 года продажи выросли на 26% по сравнению с сентябрем в «Читай-городе» и в Литрес на 23% покупки цифровых версий и на 80% бесплатных скачиваний. По сравнению с октябрем прошлого года продажи в «Читай-городе» выросли на 10%, а в Литрес – на 52%, а количество бесплатных скачиваний увеличилось больше чем в два раза.

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