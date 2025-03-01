Диалоги с великими: «Культурные Среды» в столичном MODUS Hall

Посвящением Дню Всех Влюбленных открылся новый сезон проекта «Культурные Среды». Вечер прошел в мультимедийном формате, его патроном и ведущим выступил бизнесмен, путешественник, благотворитель и поэт Александр Синельников. Прозвучали его стихотворные Диалоги с великими поэтами: Уильямом Шекспиром, Ильей Эренбургом, Сергеем Есениным и Иосифом Бродским, а их судьбам были посвящены вопросы традиционной Интеллектуальной викторины при поддержке шоколадного ателье La Princesse Choco Аллы Комиссаровой.

Утонченный музыкальный сет представил известный инструментальный коллектив NÉOrchestra, художественный руководитель — Иван Нужин. В исполнении великолепных музыкантов прозвучали произведения в жанре неоклассики авторства Дзе Хисаиси, Людовико Эйнауди и других современных композиторов.

Соавтор «Культурных Сред» и бэнд-лидер AMARIA порадовала гостей новой программой New Club Project — в тандеме с video&sound продюсером Александром Чудопаловым и прекрасными музыкантами: Евгений Крючков (клавиши), Владимир Ванцов (электрогитара), Дмитрий Пронин (бас-гитара), Роман Титенштейн (ударные) — прозвучали яркие, космические баллады, зажигательные танцевальные миксы и песни, наполненные глубоким, философским смыслом. Грандиозной стала часть программы, посвященная Шекспиру. Патрон события перевел несколько сонетов, два из них были представлены в музыкальном и видео-оформлении. Интеллектуалы, которых традиционно привлекают вечера «Культурных Сред», среди которых в этот раз были искусствоведы, филологи, полиглоты, — высоко оценили выполненные Александром Синельниковым переводы шекспировских сонетов, в них ему удалось, по мнению многих, — впервые — передать точный смысл, заложенный автором.

«Крымское танго» на стихи Александра Синельникова и новую песню Амарии «За всех влюбленных», которую некоторые гости предложили отныне считать гимном проекта, украсил чудесный, проникновенный и глубокий голос соавтора и музыкального продюсера «Культурных Сред» Марии Тарасевич.

Фото предоставлены PR-службой