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Диалоги с великими: «Культурные Среды» в столичном MODUS Hall

editor
By editor
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александр синельников и амария
Александр Синельников и Амария

Посвящением Дню Всех Влюбленных открылся новый сезон проекта «Культурные Среды». Вечер прошел в мультимедийном формате, его патроном и ведущим выступил бизнесмен, путешественник, благотворитель и поэт Александр Синельников. Прозвучали его стихотворные Диалоги с великими поэтами: Уильямом Шекспиром, Ильей Эренбургом, Сергеем Есениным и Иосифом Бродским, а их судьбам были посвящены вопросы традиционной Интеллектуальной викторины при поддержке шоколадного ателье La Princesse Choco Аллы Комиссаровой.

Утонченный музыкальный сет представил известный инструментальный коллектив NÉOrchestra, художественный руководитель — Иван Нужин. В исполнении великолепных музыкантов прозвучали произведения в жанре неоклассики авторства Дзе Хисаиси, Людовико Эйнауди и других современных композиторов.

Соавтор «Культурных Сред» и бэнд-лидер AMARIA порадовала гостей новой программой New Club Project — в тандеме с video&sound продюсером Александром Чудопаловым и прекрасными музыкантами: Евгений Крючков (клавиши), Владимир Ванцов (электрогитара), Дмитрий Пронин (бас-гитара), Роман Титенштейн (ударные) — прозвучали яркие, космические баллады, зажигательные танцевальные миксы и песни, наполненные глубоким, философским смыслом. Грандиозной стала часть программы, посвященная Шекспиру. Патрон события перевел несколько сонетов, два из них были представлены в музыкальном и видео-оформлении. Интеллектуалы, которых традиционно привлекают вечера «Культурных Сред», среди которых в этот раз были искусствоведы, филологи, полиглоты, — высоко оценили выполненные Александром Синельниковым переводы шекспировских сонетов, в них ему удалось, по мнению многих, — впервые — передать точный смысл, заложенный автором.

«Крымское танго» на стихи Александра Синельникова и новую песню Амарии «За всех влюбленных», которую некоторые гости предложили отныне считать гимном проекта, украсил чудесный, проникновенный и глубокий голос соавтора и музыкального продюсера «Культурных Сред» Марии Тарасевич.

Александр Синельников. Диалоги
Александр Синельников. Диалоги
NEOrchestra
NEOrchestra
АМАРИЯ
АМАРИЯ
Алла Комиссарова
Алла Комиссарова
Надежда Петрова
Надежда Петрова
Марианна Минскер
Марианна Минскер
Трижды призер викторины Андрей Бирюков
Трижды призер викторины Андрей Бирюков
АМАРИЯ
АМАРИЯ

Фото предоставлены PR-службой

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