Художники России, объединяйтесь: в России появилась первая цифровая платформа для сферы изобразительного искусства

27 февраля в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная презентации цифровой платформы для представителей и поклонников сферы изобразительного искусства «ARTISTS/ХУДОЖНИКИ». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и призван объединить арт-институции, сообщества художников, галереи, кураторов, коллекционеров, художественные образовательные учреждения и любителей искусства.

«Президентский фонд культурных инициатив поддерживает системные проекты, важные для целой сферы, профессионального сообщества. Один их таких проектов — для художников, представителей изобразительного искусства. Надеюсь, платформа «ARTISTS/ХУДОЖНИКИ» станет основой для создания полноценной экосистемы со всеми ее возможностями аккумулировать лучшие наработки творческих людей и команд по всей стране. Объединяя авторов, ценителей искусства и бизнес, авторы проекта с нашей помощью откроют новые возможности для арт-индустрии. И это будет полезно не только профессионалам отрасли, но и начинающим художникам», – отметил генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

Платформа станет первым в России современным инфраструктурным решением, которое предоставляет художникам беспрецедентные возможности для популяризации, монетизации и грамотной защиты творческой продукции. В комплексе с масштабным реестром имён художников и каталогом их работ проект обещает стать универсальным инструментом для сферы изобразительного искусства.

В пресс-конференции приняли участие президент Творческого союза художников России (ТСХР) Константин Худяков, сооснователь и куратор ярмарки Арт Россия Елизавета Фролова, генеральный директор Федерации креативных индустрий (ФКИ) Игорь М. Намаконов, руководитель платформы «ARTISTS/ХУДОЖНИКИ» Валерия Брусникина и арт-директор платформы Вероника Коржевская.

«Развитие сферы культуры и продвижение молодых талантливых художников — одна из национальных целей, утверждённых указом президента Российской Федерации. Художники, иллюстраторы, дизайнеры, скульпторы — это те творцы, которые способны внести существенный вклад в экономику страны, где в ближайшие 5-10 лет будет усиливаться влияние креативных индустрий. При этом сегодня художники сталкиваются с разными вызовами, связанными со сложностями монетизации творчества, защитой прав. Им нужны простые и эффективные инструменты для популяризации, для коммерциализации работ. Наша миссия — дать авторам возможность быть увиденными, признанными и по-настоящему защищенными в мире, где искусство становится неотъемлемой частью цифровой реальности. И такой инструмент мы создали: платформа «ARTISTS/ХУДОЖНИКИ» — это уникальная цифровая экосистема, в которой искусство сочетается с возможностями передовых технологий, открывая новые горизонты для всей̆ арт-индустрии. Платформа станет единым реестром российских художников, формируя прозрачную и надежную систему учета их творческой деятельности», – подчеркнула Валерия Брусникина.

Платформа создана на основе доказавшей свою востребованность и высокий технический уровень блокчейн-инфраструктуры управления интеллектуальными правами РЦИС.РФ, оператором которой выступает одноимённая общественно-государственная организация, учреждённая по решению президента РФ Владимира Путина. «ARTISTS/ХУДОЖНИКИ» уже интегрирован с инфраструктурой РЦИС.РФ, а также с первым в России контент-маркетом IPEX. На момент пресс-конференции на платформу загружено более 6 000 работ. По мнению арт-директора платформы «ARTISTS/ХУДОЖНИКИ» Вероники Коржевской, на сегодняшний день художникам не хватает инструментов коммуникации для выстраивания корректных деловых отношений с обществом, рынком и государством.

«Среднестатистический гражданин назовет не больше двух-трех имен живописцев, графиков, скульпторов, работающих в наши дни. Это несправедливо, так как художники как визионеры формируют не только образ настоящего, но и будущего. Мы рады, что наши партнеры, такие организации, как ПФКИ, ведут огромную работу, чтобы цветы искусства и культуры прорастали во всех уголках нашей страны. Но развитие культуры и искусства – это не только забота государства, это совокупная ответственность всего общества, бизнеса и государства. Мы хотим, чтобы наша платформа стала примером такой синергии, всеобъемлющим каталогом всех современных представителей изобразительного искусства. Это реальный шанс сделать российское творческое сообщество сильнее, а его вклад в развитие культуры, общества – ещё более значимым», – считает Вероника Коржевская.

Сегодня проект объединил вокруг себя единомышленников из 43 регионов России. Среди первых участников — художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Саратова, Чебоксар, Уфы, Астрахани, Донецка, Магадана, Липецка, Тамбова, Ялты и др.

В экспертный совет «ARTISTS/ХУДОЖНИКИ» вошли 28 известных деятелей искусства и культуры, признанных лидеров креативных индустрий и экспертов сферы интеллектуальной собственности.

Председатель ТСХР Константин Худяков вошел в экспертный совет платформы и подписал соглашение о сотрудничестве с существующими интернет-ресурсами Союза:

«В Нью-Йорке более 2000 галерей. А сколько у нас? Стоит ли удивляться, что мы теряем огромное количество людей, которые получают в нашей стране уникальное художественное образование. Дать им возможность показать себя – это одна из приоритетных задач платформы «ARTISTS/ХУДОЖНИКИ», – уверен Константин Худяков.

Информационную поддержку в устойчивом развитии проекту окажет Министерство культуры РФ. «ARTISTS/ХУДОЖНИКИ» заключила соглашения о партнерстве также с другими профильными институциями, среди которых Союз художников России, Федерация креативных индустрий, арт-кластер «Таврида», Ассоциация Правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters, платформа «Иллюстраторс» и др.

Генеральный директор ФКИ Игорь М. Намаконов отметил, что самоорганизация профессиональных сообществ — основное условие развития креативных индустрий:

«За последние два года заметно вырос объем инвестиций в креативный сектор и стоимость нематериальных активов креативного сектора. Они увеличились в 2 и 2,5 раза, соответственно (по данным ВШЭ). Экспертный анализ указывает на ключевую причину роста – цифровизация рынков. Цифровизация арт-среды, а в случае «ARTISTS/ХУДОЖНИКИ» создание цифрового пространства для художников всей страны позволит упростить процесс доступа к работам широкого спектра авторов. Кроме того, платформа будет защищать права художников».

Платформа сотрудничает и с ведущими ярмарками современного искусства. В ближайшее время представители «ARTISTS/ХУДОЖНИКИ» примут участие в деловой программе на крупнейшей в стране выставке Арт Россия и представят свой стенд. По словам сооснователя и куратора Арт Россия Елизаветы Фроловой, новая платформа укрепит связи в отрасли: «Вопрос о создании масштабной онлайн-платформы стоял очень давно. Локальные проекты были и есть, но запросы сообщества выше. У нас одна из самых сильных художественных школ, наши академисты обучают художников из других стран. Я надеюсь, что эта платформа привлечет не только авторов, любителей, но и бизнес. Мы, в свою очередь, представляем широкой публике российских художников в рамках ярмарки «Арт Россия», которую проводим с Корпорацией «Синергия» уже 6 лет подряд. Ярмарка пока проходит 1 раз в год, поэтому постоянно действующее цифровое решение в формате единой онлайн площадки — это важная круглогодичная поддержка всех художников».

Органичной частью презентации стало объявление о проведении платформой конкурса «Творить в России». В нем могут принять участие художники, дизайнеры, скульпторы и фотографы — все, кто создает изобразительное искусство в нашей стране. Чтобы подать заявку, нужно зарегистрироваться на платформе «ARTISTS/ХУДОЖНИКИ». Призовой фонд конкурса составляет 6 млн рублей. Главной возможностью для победителей конкурса станет появление их художественных работ на медиа-экранах на улицах городов по всей России. Партнёром платформы и данного конкурса выступает медиахолдинг МАЕР.

Генеральный директор медиахолдинга Константин Майор подчеркнул:

«Поддерживая художников, мы сохраняем и развиваем культурное наследие России. Молодые авторы привносят новые идеи, свежий взгляд на мир. А в целом поддержка молодежи – это инвестиция в будущее. У нас есть опыт продвижения проектов Фонда культурных инициатив, Тавриды.Арт, Государственного исторического музея и других. О национальной платформе «ARTISTS/ХУДОЖНИКИ» для специалистов в области изобразительных искусств мы расскажем в Москве и в крупнейших городах России. На сегодняшний день общая аудитория нашего медиахолдинга – более 31 миллиона человек, что обеспечивает в месяц свыше 8 миллиардов визуальных контактов на улицах городов».

Участники презентации из числа партнеров и экспертов выразили готовность содействовать в постоянном совершенствовании проекта в соответствии с перспективой развития креативных отраслей и ожиданиями творческого сообщества.

Фото предоставлено пресс-службой ТАСС. Фотограф Алёна Бжахова: https://drive.google.com/file/d/1Vp0Xz0X0SDg8Ev0oE1x2JBfvV2oypFlA/view?usp=drive_link