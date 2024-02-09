Тёплые льды. К 400-летию освоение Арктики

Арктика - край холодный и красивый, старый и молодой одновременно, ибо ни дня не стоит на месте. Его богатая флора и фауна, оленеводство, промысловое хозяйство, индустриализация и, конечно, наука не один век привлекают отважных учёных, исследователей, путешественников, художников и фотографов. А как иначе можно ещё довести до нас не только знания, но и пробудить интерес?

Старый Английский двор принимает выставочный проект «Исследователь и художник: искусство в экспедиции». Имя Георгия Седова известно гораздо больше, чем Николая Пинегина, но именно на судне "Святой мученик Фока" Георгий Седов и Николай Пинегин исследовали Северный полюс, каждый - по-своему. Их жизни объединили наука и искусство. Путевые записи исследователя, рисунки, живопись, декоративно-прикладное искусство, предметы, используемые в быту северными народами из кожи и меха - палитра красок - от снежно-белого, синего до золотого. Снег, льды и солнце - красота северной первозданности.

На выставке национальные костюмы прекрасно смотрятся с изделиями народов севера, картинами Александра Борисовна, расписными тарелками супрематизма Казимира Малевича. Несомненно, Арктика стала нам ближе - её красоту нам подарили музеи Архангельска, Красноярска, Таймыра.

Марина АБРАМОВА