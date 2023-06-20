Директор Музея Победы Александр Школьник избран заместителем секретаря Общественной палаты РФ

Общественная палата Российской Федерации провела 20 июня первое пленарное заседание в новом, восьмом составе. Секретарем ОП РФ избрана Лидия Михеева, первым заместителем секретаря ОП РФ — Вячеслав Бочаров. Заместителем секретаря Общественной палаты РФ избран директор Музея Победы Александр Школьник.

«Прежде всего хочу поздравить всех, кто избран в Общественную палату нового VIII созыва. По своему опыту скажу, что работа предстоит интересная и ответственная. Важно, что в состав Палаты вошли представители новых регионов, это ускорит интеграционные процессы и формирование институтов гражданского общества в них. Мы продолжим поддержку семей российских военнослужащих и добровольцев, которые выполняют боевые задачи на Донбассе. Сосредоточимся на социальных вопросах и гуманитарной помощи населению наших новых субъектов», - подчеркнул директор Музея Победы.

Александр Школьник также отметил, что необходимо еще активнее поддерживать отношения и укреплять связи со всеми здравомыслящими силами в мире. «Общественная палата, благодаря уже сложившимся контактам с неправительственными организациями зарубежных стран, на сегодняшний день играет ключевую роль в поддержании конструктивного диалога с международной общественностью. С помощью народной дипломатии мы сконцентрируется на укреплении сотрудничества с нашими коллегами и партнерами из-за рубежа. В частности, продолжим наблюдательные миссии за выборами и обмен лучшими практиками и наработками в сфере общественного наблюдения», - сказал Школьник.

Также заместителями секретаря ОП РФ избраны Александр Галушка и Владислав Гриб.

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