Смешарики представили коллаборацию с брендом «Два мяча»

Анимационный проект «Смешарики» в коллаборации с российским брендом «Два мяча» представили своим поклонникам капсульную коллекцию кед, приуроченную к 20-летию легендарного сериала.

Уникальные модели создавались в партнерстве с авторами франшизы для молодых и активных, амбициозных и творческих людей, которые выросли на «Смешариках». За два десятилетия этот культовый сериал трансформировался в круглую Вселенную, вобрав в себя широкий спектр креативных направлений. Помимо анимации это – музыка, культура, образование, игры, выставки, книги и многое другое.



Кристина Сивкаева, директор по маркетингу ГК «Рики»:

«Мы прекрасно осознаем, что среди поклонников “Смешариков” как дети, так и те, кто вырос на проекте, то есть молодые и амбициозные люди, которые предпочитают стильную, модную и удобную обувь. Именно для них, в партнерстве с брендом “Два мяча” в наш юбилейный год мы создали уникальную коллекцию кед для долгих прогулок, незабываемых вечеринок или романтических свиданий. Какой бы ни был повод, уверена, что Смешарики поднимут настроение и зарядят энергией на весь день».

В основе коллекции уникальная модель DBA, сохраняющая ряд узнаваемых и привычных элементов, при этом обладающая современным и минималистичным дизайном. Обновились текстуры и конструкция: теперь в качестве основного материала используется легкий и надежный канвас из 100% хлопка с плотностью 8 oz. То, что нужно для жаркого лета! А подошва из износостойкой резины продлит жизнь любимой обуви. Внутри кеды так же хороши: стелька выполнена из нескольких слоев вспененного ЭВА, что обеспечивает мягкость и комфорт. И ещё пару слов об удобстве: для комфорта создатели сохранили оригинальную колодку, которая оптимизирована под российского потребителя – увеличена полнота, что повышает комфорт и снижает давление на голеностоп.

Кастомизированная коллекция «Смешарики»vs«Два мяча» будет представлена в двух вариациях: высокие черные и низкие белые кеды. Дизайн отсылает к ярким образам стрит-арта и современного искусства.

«Я вдохновлялся уличным стилем и решил перенести Смешариков в эстетику уличной моды - сама форма кед «Два мяча» подтолкнула меня к этому. Улицы для меня — это граффити. Черные кеды воспевают самого популярного персонажа – Кроша. Дизайн обуви отражает энергичный характер героя. Имя персонажа также исполнено в уникальном стиле. Эмоция Кроша выражает его крутость и деятельный настрой. Кеды декорированы брызгами красок, будто сам обладатель этой обуви является художником, только что самостоятельно нанесшим граффити. В белых мы использовали крупный леттеринг из названия самого проекта «Смешарики». Это слово уже само по себе является частью современной культуры», - прокомментировал фэшн-эксперт и дизайнер капсульной коллекции Александр Назаренко.

Чёрные кеды или «Крошеходы», олицетворяют Кроша – одного из главных персонажей сериала, вечного оптимиста, не унывающего даже стоя у жерла вулкана. Модель декорирована брызгами красок, словно это вызов, манифест реальности, выражающийся через яркий эмоциональный посыл.

Белые кеды выполнены с использованием стилизованной надписи «Смешарики», как признание и отсылка к эпизоду «Два волшебника», где главные герои попадают в параллельную вселенную – Белый мир, после грандиозного магического противостояния, в котором каждый силился изменить окружающее пространство. На модели размещен принт с двумя ключевыми героями сериала - Крошем и Нюшей в авторской рисовке. Герои здесь выступают акцентными цветовыми пятнами на монохромном дизайне.

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