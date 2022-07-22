DJ Smash и группа Artik & Asti презентовали новый трек и клип под названием «СО2»

«Жду тебя на дне, мне нравятся парни по-мутней». Так начинается припев нового сингла DJ SMASH при участии Artik & Asti — «CO2». Автором текста выступила Наталья Гришковец, известная по песне «Беги, дорогая, беги».

«Идея песни заключается в том, что зачастую мужчины пытаются поймать в свои сети женщин, а на самом деле они даже и не подозревают, что происходит всё наоборот», — делится Seville.

Музыканты также представили и клип на новый сингл «СО2», который объединил в себе все самое лучшее — мистический сюжет, яркие краски и жаркие танцы. Таинственная история, продуманная исполнителями и режиссером Катей Як, никого не оставит равнодушным, а красивая картинка и необычный видеоряд порадует даже самых искушенных зрителей.

Танцы на столе, неон и стильный тандем DJ SMASH и Artik & Asti, а что ещё нужно для главного хита этого лета?

Трек «СО2» вместе с клипом уже доступны на всех музыкальных площадках. Включайте новый хит, делайте громче и не забудьте «пустить храбро в лёгкие любовь»!

Трек доступен на всех площадках.

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