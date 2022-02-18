Концерт «Пьяццолла-гала» в «Зарядье»

18 января 2022 года в Концертном зале «Зарядье» в программе, получившей название «Пьяццолла-гала», шедевры аргентинской музыки прозвучат в исполнении выдающегося российского классического гитариста Артёма Дервоеда, а за дирижерский пульт РНО встанет французский дирижер Давид Молард Сориано. В программу войдут не только культовые композиции El Gran Ástor, «Астора Великого», но и Концерт для гитары с оркестром, написанный его близким другом, аргентинским гитаристом и композитором Качо Тирао, в конце 1960-х игравшим в составе знаменитого квинтета Пьяццоллы, а также сочинения Артуро Маркеса и Альберто Хинастеры.

Артёма Дервоеда называют «Царём гитары» (Universe Guitare, Франция), «Художником высшего калибра» (Classical Guitar, Англия). Победитель международных конкурсов (в том числе Принцессы Кристины в Толедо и конкурса имени Микеле Питталуги в Алессандрии) Артём Дервоед – первый российский классический гитарист, ставший артистом компании Yamaha Music Russia. В репертуаре Артёма Дервоеда больше 30 концертов для гитары с оркестром, музыка разных эпох: от Ренессанса до наших дней. Специально для Артёма Дервоеда написан ряд сочинений современных композиторов. Дервоед – организатор фестиваля камерной гитарной музыки «Золотые грифы» им. Александра Пономарчука, сооснователь и арт-директор Московского международного фестиваля «Виртуозы гитары».

В концерте также примут участие Юрий Медяник (баян) – мультиинструменталист, в совершенстве владеющий игрой на баяне, скрипке и бандонеоне, и Сергей Шамов (ударные) – приглашённый солист в оркестрах под управлением Юрия Башмета, Сергея Скрипки, Теодора Курентзиса, Владимира Понькина. Валерия Полянского, Павла Когана.

Фото — Павел КОРБУТ

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