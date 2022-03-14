Дмитрий Миллер готовится к премьере спектакля «Жизнь подо льдом»

Актёр Дмитрий Миллер, хорошо знакомый телезрителям по сериалам «Склифосовский», «Монте-Кристо» и «Андреевский флаг», примет участие в музыкальном спектакле режиссёра Дмитрия Сердюка «Жизнь подо льдом». Драма с оркестром в постановке Дмитрия Сердюка посвящена трагической судьбе талантливого русского композитора-авангардиста Алексея Животова. Премьера состоится 4 апреля в рамках II Международного музыкального фестиваля «Энергия открытий», организованного радиостанцией классической музыки «Орфей».

В спектакле заняты Светлана Мамрешева, Александр Яцко, Виктория Корлякова, Рустам Ахмадеев, Николай Рингбург. Главную роль – композитора Алексея Животова – исполнит Дмитрий Миллер. Музыка Алексея Животова прозвучит в исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей» под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Сергея Кондрашева.

Имя Алексея Животова (на фото), современника Анны Ахматовой, Михаила Кузмина, Осипа Мандельштама, Дмитрия Шостаковича, Игоря Северянина, было напрочь вычеркнуто из отечественной музыкальной истории, и создателям спектакля пришлось восстанавливать его судьбу буквально по крупицам – по воспоминаниям современников. Весь личный архив композитора был уничтожен, сохранилась единственная (!) фотография музыканта.

Драма с оркестром «Жизнь подо льдом» – это история жизни нашей страны с 1920-х годов до 1960-х: яркий, невероятно талантливый музыкант начинает свой путь в мире экспериментальной музыки. Его ждёт блестящее будущее, но только если он примет новые музыкальные идеалы и новые правила игры.

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