В музее-заповеднике «Царицыно» открывается крупный выставочный проект «Романовы. Воспоминание о Крыме»

К такому событию готовились почти три года, и результат – налицо. В 11 залах ведется рассказ о пребывании царских особ в Крыму, в дворцово-парковых резиденциях. Материалы личных фондов семьи Романовых, живописные работы Ивана Айвазовского, письма, воспоминания, документы, рисунки детей императора Николая II, предметы мебели из собраний музеев и архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, частных коллекций представлены в выставочном пространстве.

И всё же центральное место занимают история создания и функционирование дворцов Романовых: Нижняя Ореанда, Харакс, Ай-Тодор, Кичкинэ, Чаир. Природа и климат Крыма – благословенные. Однако Романовы не только отдыхали и поправляли здоровье в столь прекрасных местах, но и занимались развитием инфраструктуры приобретенных территорий, возделыванием ландшафтных парков, садов, розариев (как, например, это было во дворце Чаир, приобретенном великим князем Николаем Николаевичем Романовым, сыном императора Николая I).

Выставка рассказывает не только о хозяевах дворцов, но и их создателе – Николае Краснове (1864-1939) – главном архитекторе Ялты, построившем множество зданий в Крыму, в частности Ливадийский дворец, ялтинский собор Александра Невского, охотничий дом Юсупова, руководивший реставрацией Бахчисарайского дворца. После революции Николай Краснов эмигрировал в Югославию, где также не оставил профессию славного зодчего.

Архитектурные стили дворцов впечатляют. Так, например, дворец Кичкинэ, построенный по заказу великого князя Дмитрия Константиновича, внука Николая I, выполнен в арабском стиле и ампир. Дворец Дюльбер – конечный пункт в Крыму всех оставшихся Романовых – в мавританском (сказались путешествия Николая Краснова по странам Ближнего Востока и Магриба).

Одним словом, архитектуру и историю, самую разнообразные сферы жизнедеятельности (от рождения военной авиации и археологии до нумизматики и сохранения памятников культурного наследия) включает столь интереснейшая экспозиция, связанная, пожалуй, с самой знаменитой династией в России.

Выставка продлится с 16 марта до 3 июля 2022 года.

Марина АБРАМОВА

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