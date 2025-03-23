До конца 1-й конкурсной сессии осталось 7 дней!

Дорогие и уважаемые, участники конкурса!

31 марта 2025 года мы завершаем 1-ю конкурсную сессию творческого конкурса «Дорога к звёздам» и начинаем подводить итоги.

Для вас это означает, что мы начинаем оценку предоставленных вами работ и подготовку наградных документов. В соответствии с регламентом, все участники получат соответствующие наградные документы до 15 апреля 2025 года включительно.

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО 2035 ГОДА!

Краткие итоги конкурса на 24.03.2025:

Поступило более 350 работ.

Принято – более 215.

Основных причин отказа три:

Нет сопутствующей документации – Заявки и Согласия на обработку персональных данных.

Не соответствует теме конкурса.

Небрежное отношение к фотосъемке работ (часто предоставляются фотографии работ обрезанные по краям или со значительными геометрическими искажениями).

Ожидаются изменения

С 1 апреля участников конкурса ждут важные изменения в регламенте конкурса «Дорога к звёздам»:

Наличие сопровождающих документов: Заявки, Согласия на обработку персональных данных, Согласия на публикацию рассматриваться не будут! С 1 апреля мы объединяем все 3 документа в один (новый бланк). Публикация работ в сети Интернет. На конкурс принимаются работы, сделанные участником САМОСТОЯТЕЛЬНО и ранее не публиковавшиеся работы. Работы, опубликованные ранее в соцсетях и / или на сайтах организаций рассматриваться не будут. Плагиат или одинаковые работы. В случае обнаружения плагиата или предоставления одинаковых работ участниками – полное исключение участника из всех конкурсных и фестивальных программ. Технические требования. Обращаем внимание на необходимость соблюдать технические требования предоставляемых работ на конкурс. Для художников, при оценке работы, важное значение имеет качественная фотосъемка предоставляемых работ и/или их сканирование. Работы не должны содержать посторонних надписей на изображении, полностью входить в кадр, иметь минимальные геометрические искажения. Размеры изображения должны быть не менее 21 см. по короткой стороне, а разрешение 300 dpi. Работы детей с ОВЗ по зрению. С 1 апреля мы открыты к приёму литературных произвездений детей с ОВЗ по зрению. Рассказы, эссе, стихи могут быть представлены не только в виде текста, но и в формате аудио-, видеозаписей. См. п. 5. Требования к конкурсным работам в обновленном Положении от 1.04.2025 (будет опубликовано 1 апреля). Срок подведения итогов. С 1 апреля 2025 года длительность конкурсной сессии устанавливается в 1 календарный месяц. Итоги конкурса подводятся в течение 10 дней в следующем месяце.

По вопросам участия, техническим вопросам – пишите в адрес Оргкомитета: info@cosmotrack.ru. По вопросам партнёрства – в адрес редакции АртМосковия: info@artmoskovia.com.