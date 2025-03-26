COSMOTRACK представил бланки наградных документов конкурса «Дорога к звездам»

Дорогие друзья, уважаемые участники конкурса «Дорога к звездам»!

Буквально через 5-7 дней мы начнём подведение итогов нашего редакционного твореского конкурса для художников и литераторов. В связи с этим, сегодня, на сайте конкурса мы опубликовали бланки наградных документов: Диплом лауреата, Диплом участника и Блаогодарственное письмо.

Все наградные докумменты номерные. Все выданные документы будут учтены в опубликованном реестре. Простите, но, публиность и открытость – это лучший способ защиты от недобросовестных граждан.

Но, не будем о грустном и печально. Итак, итоги первой конкурсной сессии мы планируем подвести в День космонавтики – 12 апреля. А опубликовать работы лауреатов на сайте СМИ АртМосковия, до 20 апреля.

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