Музей Транспорта Москвы открыл вторую выставку «Клуба коллекционеров»

Музей Транспорта Москвы открыл вторую выставку в рамках проекта «Клуб коллекционеров». Ее героем стал не один коллекционер, а целое сообщество — Мерседес-Бенц Классик Клуб Россия, официальный российский клуб владельцев и поклонников классических автомобилей марки. На выставке представлены редкие модели Mercedes-Benz разных эпох: довоенный кабриолет и культовый родстер 1960-х годов. Экспозиция проходит в павильоне Музея Транспорта Москвы на ВДНХ и рассказывает об истории бренда в России, деятельности клуба и реставрации ретроавтомобилей. Параллельно с выставкой начинается второй сезон программы лекций и мастер-классов «Школы коллекционера».

В 2026 году марке Mercedes-Benz исполняется 100 лет — выставка «Клуба коллекционеров» Музея Транспорта Москвы стала поводом взглянуть на наследие бренда через историю автомобилей и людей, которые сохраняют их в движении. Мерседес-Бенц Классик Клуб Россия — единственный официальный клуб, объединяющий владельцев и поклонников классических автомобилей марки в России. Сообщество входит в международную ассоциацию Mercedes-Benz Clubs, объединяющую более 80 клубов по всему миру. Клуб занимается популяризацией исторического наследия бренда, поддержкой владельцев классических моделей и организацией мероприятий — выставок, пробегов и ретроралли.

«Мы рады, что Музей становится точкой притяжения не только частных собирателей, но и целых сообществ, которые сохраняют и реставрируют уникальные автомобили, исследуют и популяризируют транспортную культуру. Экспозиция не только представит уникальные классические автомобили, но и расскажет о жизни сообщества — какие форматы объединяют коллекционеров внутри клуба и как увлечение становится значимой частью жизни», — отметила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Одним из центральных экспонатов стал Mercedes-Benz 230 SL «Pagoda» (W113) 1965 года из коллекции президента клуба Алексея Прупеса. Mercedes-Benz 230 SL — первая модель второго поколения SL (Sportlich Leicht — «спортивный легкий»), линейки родстеров и купе, сочетающих спортивную динамику и высокий уровень комфорта. Прозвище «Пагода» модель получила благодаря съемной жесткой крыше характерной вогнутой формы. Автомобиль быстро стал популярным среди успешных женщин — во многом благодаря автоматической трансмиссии, впервые использованной на автомобилях такого класса.

Второй ключевой экспонат — Mercedes-Benz 230 Cabriolet B (W143) 1939 года из коллекции вице-президента клуба Романа Штукина. Эта модель была одной из наиболее массовых во второй половине 1930-х и выпускалась в нескольких вариантах кузова, однако «кабриолет Б» относится к самым редким и престижным версиям — это четырехместный двухдверный автомобиль со складной мягкой крышей.

На выставке также представлены несколько разделов, посвященных клубной жизни и форматам, которые объединяют владельцев коллекционных автомобилей. Посетители могут узнать, как устроены разные автомобильные мероприятия — от выставок до пробегов и ралли. Экспозиция включает материалы об истории Mercedes-Benz в России, а также блок о реставрации как неотъемлемой части коллекционирования: подходах к сохранению оригинальных деталей и роли специализированных мастерских.