«Дочь Земли». Марина Киреева рассказывает о новом треке, миссии своей музыки и роли женщины в современном мире

Марина Киреева. Кто она? Проводник для женщин в этом сложном и зачастую совсем «мужском» мире? Голос Земли и Природы или Женщина, которая своей песней может залечивать душевные раны? Она – всё вышеперечисленное!

«Течёт река» – песня с историей. Ведь начало ей было дано ещё 15 лет назад, когда восемнадцатилетней Марине на ум пришли строчки будущей композиции. Песня была написана после просмотра артисткой документального фильма о воде. О том, что она может менять структуру, имеет память, и многих других её удивительных качествах. Это всё вдохновило Марину на написание песни. Но тогда она была отложена как неформат, что дало ей вырасти и трансформироваться вместе с самой «Дочерью Земли». Для создания этой песне Марина и её супруг Василий Киреев, с которым они совместно занимаются творчеством, обращались к различным аранжировщикам, настоящим профи своего дела. Но так непросто было найти именно «своих». Поиски увенчались успехом.

Для создания новой песни Василий Киреев даже изобрёл специальный микрофон.

– Мой супруг, разработал свой ламповый студийный микрофон, в который мы пишем сейчас все песни. И этот микрофон идеально отвечает всем требованиям вокала, который должен быть записан в этих треках. Это тоже что-то, что было создано до того, как мы пришли к точке начала создания проекта. И вообще все было не просто так, получается. И теперь помимо уникальных, крутых аранжировок, звучания именно инструментов в моих песнях у нас еще есть очень крутое, уникальное звучание голоса в микрофон, которого ни у кого нет пока. И я этим сильно горжусь.

– «Дочь Земли» – это история про нашу природу, про то, кто мы на самом деле, про настоящих женщин. Марина ставит целью своего творчества помощь всем женщинам, девушкам, девочкам. Она создаёт музыку, возвращающую к гармонии и масштабу женской силы. Ведь эта сила способна на то, чтобы строить города и империи, создавать, любить, взращивать новое.

– Но, не полюбив себя, не выстроив себя заново именно как истинную женщину, конечно же, все это будет невозможно и недоступно для нас. На самом деле, это очень глубокий и очень широкий вопрос, на который я, наверное, буду отвечать всем своим творчеством, всеми своими интервью на протяжении всего своего творческого пути. Там и будут все эти ответы на вопросы «Как?». А также еще и та самая поддержка, и та самая забота, и то самое понимание, и та самая бережность по отношению к женщинам с моей стороны, которую мне очень хотелось бы оказать. Да, может быть, это нескромно, но очень хочется быть неким маяком, неким ориентиром для женщин как минимум в нашей страны.

При этом сама Марина признаёт, что она такая же нормальная женщина как и миллионы других. Ей не чужды гнев и крепкое словцо в сердцах, она тоже может по три дня не мыть голову, зависнув на сериале и просто по-человечески устав. Марина не позиционирует себя какой-то «небесной мессией женственности». Скорее, на своём примере показывает, что та самая Настоящая Женщина живёт в каждой. И для того чтобы стать ей, необязательно бесконечно медитировать, осваивать все асаны кундалини-йоги и пить смузи из сельдерея, источая один лишь позитив.

Фото – Елена ЯКУШКИНА

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