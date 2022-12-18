«Любимый» – восточная сказка на стихи Михаила Гуцериева в исполнении Натальи Гордиенко

16 декабря в эфире российских музыкальных радиостанций состоялась премьера песни Натальи Гордиенко на стихи Михаила Гуцериева «Любимый». Русскоязычная версия песни получилась не менее жаркой, чем английская «Habibi», которую артистка исполнила с известным R&B-певцом Mohombi в 2016 году. Композиция является своего рода продолжением совместной работы поэта Михаила Гуцериева и Натальи Гордиенко — «Я счастливая».

«Для меня всегда большая честь петь песни на стихи Михаила Гуцериева. В очередной раз это не просто слова, а мои чувства и эмоции, которые во мне внутри. Михаил Сафарбекович умеет стихами передать то, что хочет выразить артист. Это всегда талантливо. «Любимый, любимый / Я знаю сказку про любовь…» — хочется, чтобы эти строчки были в сердце и душе каждой девушки», — поделилась эмоциями о сотрудничестве с поэтом певица Наталья Гордиенко.

Михаил Гуцериев написал не просто стихи, раскрывающие искренние чувства влюблённой женщины. Поэт создал настоящую восточную сказку в стихах о любви, с присущей ей увлекательным сюжетом, красивым слогом и яркими образами.

Любимый, любимый,

Я знаю сказку про любовь.

Мы были, в ней были

Танцуй со мной, иди за мной.

Музыку к песне «Любимый» написали румынские композиторы Кристиан Треанта (Cristian Treanta), Феликс Попеску (Felix Popescu), Богдан Пауна (Bogdan Pauna). Мелодия получилась с пряными восточными нотками.

С 16 декабря новая песня Натальи Гордиенко «Любимый» звучит в эфире российских музыкальных радиостанций, а также доступна для прослушивания на всех цифровых площадках.

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