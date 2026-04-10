Документальное кино стало наиболее востребованным форматом образовательного контента

В рамках Недели космоса, которая проходит в России с 6 по 12 апреля по указу Президента России, онлайн-кинотеатр «КИОН» совместно с инновационным центром «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и госкорпорацией «Роскосмос» провели исследование и выяснили отношение россиян к научно-популярному контенту о космосе. Наиболее востребованным форматом стали научно-популярные и документальные фильмы (28,7%), за ними следуют экспертные статьи и блоги (19,4%) и подкасты (13,8%).

В опросе об интересе россиян к научно-популярному контенту о космосе приняли участие мужчины и женщины преимущественно 35–44 лет. Интерес к научному контенту остается регулярным: 35,2% респондентов обращаются к нему несколько раз в неделю, 24,4% — 1–3 раза в месяц, а 18,8% делают это раз в неделю.

Так, 57,9% россиян отмечают рост интереса к образовательному контенту, а среди тем, вызывающих наибольший интерес, лидируют технологии и ИТ (24%), астрономия (22,4%) и физика (20,3%). При этом 38,2% участников считают, что интерес к науке характерен для их поколения.

Говоря о научной фантастике, респонденты чаще всего называли Бориса и Аркадия Стругацких (17,5%), Кира Булычёва (14,7%) и Алексея Толстого (13,2%) как наиболее известных отечественных авторов жанра. В этом году также состоится экранизация романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике» — сериал «Полдень», сюжет которого строится вокруг будущего и внеземных цивилизаций.

В то же время главными популяризаторами темы космоса респонденты назвали Константина Циолковского (30,9%) и Стивена Хокинга (30,6%), а также Владимира Сурдина (12,5%).

Наибольшее доверие в вопросах науки и технологий участники опроса испытывают к академическим институтам и университетам (32,1%). Далее следуют зарубежные источники, такие как NASA и ESA (22,5%), а также официальные госкорпорации, включая «Роскосмос» и «Росатом» (19,1%).

Главным достижением отечественной космонавтики большинство опрошенных (62,9%) считают первый полет человека в космос. Также в числе значимых достижений — создание орбитальных станций (13,7%) и миссии по изучению Венеры и Марса (8,1%).

Отвечая на вопрос о приоритетных направлениях освоения космоса, 45,7% выбрали Луну, 45% — Марс, и лишь 9,3% — Венеру.

Среди частных космических компаний лучше всего узнаваема SpaceX (38,8%), далее следуют Blue Origin (19,1%) и Бюро 1440 (14,2%).

По мнению большинства участников исследования, наиболее доступным способом попасть в космос сегодня остается суборбитальный туризм: такой вариант выбрали 52,5% респондентов. Еще 20,3% отметили орбитальные полеты с посещением МКС или коммерческих станций, а 13,9% считают, что наиболее реалистичный путь — профессиональный отбор и карьера космонавта.

Интерес к научно-популярному контенту продолжает расти, а космическая тематика остается одной из ключевых точек притяжения аудитории — как в образовательном, так и в развлекательном контексте.