1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Домой366INFO.RUРоссияне стали чаще интересоваться азиатским контентом

Россияне стали чаще интересоваться азиатским контентом

По данным Литрес, выручка от продаж цифровых книг в категории «Азиатские комиксы и манга» в период с 1 января 2025 по 31 марта 2026 года выросла на 55% в сравнении с предыдущим аналогичным периодом. В топ-5 самых популярных произведений категории вошли серии «Вебтун. Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling» от автора Чхугон, серия «Берсерк» от Кэнтаро Миура, «Единственный конец злодейки — смерть» от Суволь Гёыль Квон, «Атака на титанов», Хадзимэ Исаяма, Хикару Суруга, Ган Снарк, Хироси Сэко, Рёскэ Фудзи и «Лериана, невеста герцога по контракту», Мильчха.

«Азиатская литература сегодня очень популярна, авторы из Японии, Китая, Вьетнама и Кореи не просто прижились на российском книжном рынке – они задают тренды. Популярный сегмент Young adult прекрасно закрывают азиатские манги и комиксы, предлагая читателям визуальные истории с интересной содержательной частью. Темы варьируются – от любовных, фэнтезийных и приключенческих до социальных и психологических, многие из которых решены в аниме-стилистике, столь полюбившейся читателям», – комментирует шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

В RuStore число скачиваний приложений с азиатским контентом только за последний месяц увеличилось примерно на 32%, а по итогам 2025 года их популярность выросла в 4,5 раза. В числе наиболее востребованных в 2026 году оказались Литрес, MangaLib, ReadManga, Manga Watcher X, AniLiberty, Animevost Mobile. Параллельно пользователи активно загружали игры в аниме-стилистике: Lost Crown, «Наруто: Судьба», Tokyo Ghoul: Break the Chains и «Джуджутсу Кайсен».

«Мы видим рост интереса к азиатскому контенту со стороны пользователей в RuStore и одновременно – расширение присутствия паблишеров из Китая и других стран Азии. Это уже не просто локальный интерес к отдельным тайтлам, а устойчивый сегмент с растущим предложением и своей лояльной аудиторией», – отметила главный редактор RuStore Варвара Юмина.

