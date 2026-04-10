Россияне стали чаще интересоваться азиатским контентом

По данным Литрес, выручка от продаж цифровых книг в категории «Азиатские комиксы и манга» в период с 1 января 2025 по 31 марта 2026 года выросла на 55% в сравнении с предыдущим аналогичным периодом. В топ-5 самых популярных произведений категории вошли серии «Вебтун. Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling» от автора Чхугон, серия «Берсерк» от Кэнтаро Миура, «Единственный конец злодейки — смерть» от Суволь Гёыль Квон, «Атака на титанов», Хадзимэ Исаяма, Хикару Суруга, Ган Снарк, Хироси Сэко, Рёскэ Фудзи и «Лериана, невеста герцога по контракту», Мильчха.

«Азиатская литература сегодня очень популярна, авторы из Японии, Китая, Вьетнама и Кореи не просто прижились на российском книжном рынке – они задают тренды. Популярный сегмент Young adult прекрасно закрывают азиатские манги и комиксы, предлагая читателям визуальные истории с интересной содержательной частью. Темы варьируются – от любовных, фэнтезийных и приключенческих до социальных и психологических, многие из которых решены в аниме-стилистике, столь полюбившейся читателям», – комментирует шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

В RuStore число скачиваний приложений с азиатским контентом только за последний месяц увеличилось примерно на 32%, а по итогам 2025 года их популярность выросла в 4,5 раза. В числе наиболее востребованных в 2026 году оказались Литрес, MangaLib, ReadManga, Manga Watcher X, AniLiberty, Animevost Mobile. Параллельно пользователи активно загружали игры в аниме-стилистике: Lost Crown, «Наруто: Судьба», Tokyo Ghoul: Break the Chains и «Джуджутсу Кайсен».

«Мы видим рост интереса к азиатскому контенту со стороны пользователей в RuStore и одновременно – расширение присутствия паблишеров из Китая и других стран Азии. Это уже не просто локальный интерес к отдельным тайтлам, а устойчивый сегмент с растущим предложением и своей лояльной аудиторией», – отметила главный редактор RuStore Варвара Юмина.