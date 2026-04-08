«Дом, который построил Джек» выходит в прокат

К 70-летию великого и ужасного Ларса фон Триера в российский прокат выходит «Дом, который построил Джек» — последний фильм режиссёра и самый кассовый проект в его карьере на территории России и СНГ. Картину выпускает кинопрокатная компания VERETENO при поддержке RWV Film и A-One.

«Дом, который построил Джек» — это провокативный психологический триллер от эпатажного режиссёра, бросающий вызов обывательскому восприятию искусства. Сам Ларс фон Триер, известный своим авторским почерком, предстаёт в роли создателя, играющего с эстетикой и моралью, высмеивая буржуазные ценности. Кинолента была представлена на Каннском фестивале 2018 года вне конкурса, знаменуя возвращение постановщика на престижный смотр после долгих лет отсутствия, что вызвало значительный интерес публики и прессы.

В главных ролях задействованы известные актёры, включая Мэтта Диллона, Уму Турман, Шиван Фэллон, Райли Кио, Софи Гробёль и покойного Бруно Ганца. Для создания напряжённой атмосферы был выбран легендарный трек Дэвида Боуи «Fame», а операторскую работу выполнил Мануэль Альберто Кларо, ранее сотрудничавший с Триером над такими работами, как «Меланхолия» и «Нимфоманка». Сценарий к картине написан совместно Ларсом фон Триером и Йенли Халлундом.

Несмотря на то, что действие фильма разворачивается в Америке 1970-х годов, съёмки проходили в Дании и Швеции. Этот приём, свойственный Триеру, позволяет режиссёру создать условное пространство, смещая акцент с реализма на более глубокие философские размышления о природе зла и творчества.

Центральное место в повествовании занимает тема архитектуры, где стремление главного героя Джека к созданию идеального дома символизирует его желание воплотить собственное «произведение искусства». Этот мотив служит ключом к названию фильма и раскрывает одержимость персонажа тотальным контролем над своим «творчеством».

Сюжет выстроен вокруг пяти ключевых эпизодов из жизни серийного убийцы Джека, охватывающих период в 12 лет. Постепенно эти события трансформируются в его исповедь, ведущую к философскому финалу — метафорическому спуску в преисподнюю. Сам режиссёр прокомментировал своё намерение, заявив: «Годы моей работы были посвящены добрым женщинам; пришло время создать картину о злом мужчине».

История серийного убийцы Джека (Мэтт Диллон) разворачивается на фоне Америки 1970-х. В течение своей 12-летней «карьеры» он сталкивается с различными, порой абсурдными, жертвами, которых он воспринимает как элементы собственного «искусства», относясь к каждому убийству как к очередному незаурядному произведению.

Триер насыщает фильм многочисленными культурными и художественными аллюзиями, превращая его в интеллектуальный лабиринт. Ключевой метафорой становится путешествие героя в Ад, перекликающееся с «Божественной комедией» Данте Алигьери, где персонаж Вёрдж выступает в роли современного проводника.

Картина также черпает вдохновение из поэзии Уильяма Блейка, где противопоставление Тигра и Агнца становится символом разрушения и жертвы, через которые герой пытается оправдать своё «искусство». Название фильма отсылает к английской народной песне, подчёркивая взаимосвязь событий в жизни героя.

Визуальный ряд фильма обогащают живописные отсылки. Так, сцена путешествия героя и его проводника повторяет композицию картины «Ладья Данте» Эжена Делакруа, усиливая тему спуска в загробный мир.

Сам Ларс фон Триер называет «Дом, который построил Джек» своей художественной исповедью. В этой работе режиссёр иронично реагирует на критику его творчества, включая в фильм фрагменты из собственных предыдущих работ, создавая рефлексивное произведение о своей карьере и природе кинематографа.