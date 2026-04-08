2 800 страниц сценария: интересные факты о съемках новых «Папиных дочек»

По сюжету Даша (Анастасия Сиваева) возвращается домой после двух лет отсутствия и сталкивается с неожиданными проблемами: Веник (Филипп Бледный) отвык от жены, а повзрослевшие дочки стали слишком самостоятельными. Параллельно Боря (Алексей Демидов) и Галина Сергеевна (Лиза Арзамасова) учатся быть родителями, Диана (Ева Смирнова), Лиза (Вита Корниенко) и Арина (Полина Айнутдинова) ищут своё место в изменившейся семейной иерархии, а Соня (Полина Денисова) решает переехать в Петербург, что не нравится Венику, который не готов отпустить дочь.

Первые «Папины дочки. Новые» вышли на СТС и START в 2023 году. С тех пор было написано более 2 800 страниц сценария и прошло более 4 300 часов съемок (с учетом работы над двумя полными метрами). Создатели проекта делятся и другими любопытными деталями:

Самая долгая смена на проекте длилась 18,5 часов.

Танец в конце первой серии первого сезона сняли с семнадцатого дубля.

Зато сцена третьей серии третьего сезона, где Веник идет на свидание с Татьяной, спотыкается, роняет букет и букет попадает в урну была записана сразу: Филипп безо всякой помощи идеально попал в урну с первого раза.

Все физические упражнения (подтягивания, отжимания) Филипп Бледный выполняет честно сам. Даже Якушева (Тимофей Кочнев) в первом сезоне поднимал без дублера.

Кстати, в первой серии пятого сезона пришлось физически потрудиться и самому Кочневу — он сделал порядка 20 приседаний, держа на руках одну из героинь. Причем делал это на протяжении всех дублей.

Лиза Арзамасова снималась в третьем сезоне на последних месяцах беременности, при этом костюмеры и оператор тщательно скрывали положение актрисы с помощью одежды и удачных ракурсов.

Зато на съемках полного метра и пятого сезона Лизе Арзамасовой, наоборот, нужно было изобразить героиню в положении.

Из-за того, что двух актрис проекта зовут одинаково (Полина Денисова и Полина Айнутдинова), группа постоянно придумывала разные варианты, чтобы различать актрис: Полина Мини и Полина Макси, Полина Павловна и Полина Андреевна, Полясик и Полинусик и другие.

Ко всем актерам на площадке часто обращаются по имени-отчеству, даже к самым младшим героиням.

А Виту Корниенко иногда называют «Квакуша», из-за аббревиатуры первых букв фамилии, имени и отчества.

