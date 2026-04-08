1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Пятый канал возвращает в эфир сериал «Шальной отдел»

В центре истории – майор Кирилл Шальной, оперативник с репутацией человека, который привык действовать на грани. Его дерзость и бескомпромиссность помогли сделать карьеру в полиции, но именно эти качества привели и к резкому падению.

После громкого скандала с руководством Шального переводят в районный отдел – фактически в «ссылку». Здесь его никто не ждет: он занимает место, на которое рассчитывал другой. С первых дней Шальной сталкивается с недоверием и отрытой неприязнью новых коллег.

Под руководством Шального оказывается команда, где каждый – яркая и противоречивая личность. Опытный, но ворчливый Нестеров, харизматичный и непредсказуемый Колобаев, принципиальный Устинов, амбициозный стажер Заневский и прямолинейная Цветкова – каждый из них по-своему воспринимает Кирилла. Внутренние конфликты для майора становятся не менее серьезным испытанием, чем раскрытие преступлений.

Каждое дело, которым занимается отдел – это не просто расследование, а история человеческих судеб, личные трагедии и сложные моральные выборы. Контрафактный алкоголь, подпольные производства, ложные обвинения – круг преступлений максимально разнообразен.

Особую напряженность добавляет то, что многие расследования затрагивают самого Шального. Его детдомовское прошлое неоднократно даёт о себе знать и влияет на его решения в настоящем. Потому работа для опального опера не просто служба, а личная история.

Зрителей ждут более сложные расследования, неожиданные сюжетные повороты, напряжённые сцены и острые конфликты внутри команды. Здесь будут и напряженные погони, и ирония, и сильные эмоциональные моменты. Именно это делает проект близким поклонникам и позволяет удерживать внимание от серии к серии.

В новых эпизодах расследования становятся жёстче, а цена ошибки выше.

