Пятый канал возвращает в эфир сериал «Шальной отдел»

В центре истории – майор Кирилл Шальной, оперативник с репутацией человека, который привык действовать на грани. Его дерзость и бескомпромиссность помогли сделать карьеру в полиции, но именно эти качества привели и к резкому падению.

После громкого скандала с руководством Шального переводят в районный отдел – фактически в «ссылку». Здесь его никто не ждет: он занимает место, на которое рассчитывал другой. С первых дней Шальной сталкивается с недоверием и отрытой неприязнью новых коллег.

Под руководством Шального оказывается команда, где каждый – яркая и противоречивая личность. Опытный, но ворчливый Нестеров, харизматичный и непредсказуемый Колобаев, принципиальный Устинов, амбициозный стажер Заневский и прямолинейная Цветкова – каждый из них по-своему воспринимает Кирилла. Внутренние конфликты для майора становятся не менее серьезным испытанием, чем раскрытие преступлений.

Каждое дело, которым занимается отдел – это не просто расследование, а история человеческих судеб, личные трагедии и сложные моральные выборы. Контрафактный алкоголь, подпольные производства, ложные обвинения – круг преступлений максимально разнообразен.

Особую напряженность добавляет то, что многие расследования затрагивают самого Шального. Его детдомовское прошлое неоднократно даёт о себе знать и влияет на его решения в настоящем. Потому работа для опального опера не просто служба, а личная история.

Зрителей ждут более сложные расследования, неожиданные сюжетные повороты, напряжённые сцены и острые конфликты внутри команды. Здесь будут и напряженные погони, и ирония, и сильные эмоциональные моменты. Именно это делает проект близким поклонникам и позволяет удерживать внимание от серии к серии.

В новых эпизодах расследования становятся жёстче, а цена ошибки выше.