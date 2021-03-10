Дорожное радио и парк «Сказка приглашает всех весело и душевно провести Широкую масленицу вместе

14 мар­та 2021 года в Пар­ке «Сказ­ка» при под­держ­ке «Дорож­но­го радио» мож­но будет весе­ло и душев­но отме­тить Широ­кую мас­ле­ни­цу. Всех гостей празд­ни­ка ждет зажи­га­тель­ная про­грам­ма, вклю­ча­ю­щая в себя весе­лые хоро­во­ды, народ­ные гуля­нья и, конеч­но, выступ­ле­ни­ем извест­ных арти­стов.

С 13 до 16 часов в пар­ке прой­дет празд­нич­ный кон­церт. Марк Тиш­ман, Рус­лан Алех­но, Ксе­ния Колам­бац­кая и дру­гие талант­ли­вые испол­ни­те­ли испол­нят самые душев­ные пес­ни для всех гостей праздника.

Тех, кто решит про­ве­сти это день вме­сте с нами, ждут весе­лые кон­кур­сы, при­ят­ные подар­ки, и, конеч­но, самая теп­лая атмо­сфе­ра в день про­во­дов рус­ской зимы.

Уча­стие в празд­ни­ке бес­плат­ное. Вход на тер­ри­то­рию пар­ка «Сказ­ка» свободный

В про­грам­ме праздника:

13:00 – 13:20 Старт празд­ни­ка, про­ве­де­ние весе­лых кон­кур­сов с призами;

13:20 – 13:35 Выступ­ле­ние извест­но­го пев­ца и ком­по­зи­то­ра Мар­ка Тишмана;

13:35 – 13:45 Интер­ак­тив­ная про­грам­ма с конкурсами;

13:45 – 14:00 Выступ­ле­ние участ­ни­цы теле­про­ек­та «Голос 9» Ксе­нии Коламбацкой;

14:00 – 14:15 Выступ­ле­ние эст­рад­но­го пев­ца и ком­по­зи­то­ра Рус­ла­на Алехно;

14:15 – 14:30 Интер­ак­тив­ная про­грам­ма от веду­ще­го праздника;

14:30 – 14:55 Выступ­ле­ние отлич­ных музы­кан­тов Яко­ва Кир­са­но­ва и Дени­са Годицкого;

15:00 – 15:10 Выступ­ле­ние авто­ра-испол­ни­те­ля, поэта и ком­по­зи­то­ра Сер­гея Куренкова;

15:10 – 15:30 Интер­ак­тив­ная про­грам­ма с конкурсами;

15:30 – 16:00 Тан­це­валь­ный мара­фон в честь пово­дов зимы!

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