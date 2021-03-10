Дорожное радио и парк «Сказка приглашает всех весело и душевно провести Широкую масленицу вместе

14 марта 2021 года в Парке «Сказка» при поддержке «Дорожного радио» можно будет весело и душевно отметить Широкую масленицу. Всех гостей праздника ждет зажигательная программа, включающая в себя веселые хороводы, народные гулянья и, конечно, выступлением известных артистов.
С 13 до 16 часов в парке пройдет праздничный концерт. Марк Тишман, Руслан Алехно, Ксения Коламбацкая и другие талантливые исполнители исполнят самые душевные песни для всех гостей праздника.
Тех, кто решит провести это день вместе с нами, ждут веселые конкурсы, приятные подарки, и, конечно, самая теплая атмосфера в день проводов русской зимы.
Участие в празднике бесплатное. Вход на территорию парка «Сказка» свободный
В программе праздника:
- 13:00 – 13:20 Старт праздника, проведение веселых конкурсов с призами;
- 13:20 – 13:35 Выступление известного певца и композитора Марка Тишмана;
- 13:35 – 13:45 Интерактивная программа с конкурсами;
- 13:45 – 14:00 Выступление участницы телепроекта «Голос 9» Ксении Коламбацкой;
- 14:00 – 14:15 Выступление эстрадного певца и композитора Руслана Алехно;
- 14:15 – 14:30 Интерактивная программа от ведущего праздника;
- 14:30 – 14:55 Выступление отличных музыкантов Якова Кирсанова и Дениса Годицкого;
- 15:00 – 15:10 Выступление автора-исполнителя, поэта и композитора Сергея Куренкова;
- 15:10 – 15:30 Интерактивная программа с конкурсами;
- 15:30 – 16:00 Танцевальный марафон в честь поводов зимы!