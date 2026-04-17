Драму «Кутюр» с Анджелиной Джоли впервые представят в сети

T1
кутюр - анджелина джоли
Фото предоставлено пресс-службой КИОН

Онлайн-кинотеатр «КИОН» объявляет о цифровом релизе фильма «Кутюр» — международной драмы Алис Винокур, впервые показанной на кинофестивале в Торонто. Французско-американская картина стала заметной фестивальной премьерой благодаря участию Анджелины Джоли, чья линия перекликается с ее собственной биографией.

Американская постановщица Максин приезжает в Париж, чтобы снять фильм о закулисье Недели высокой моды. Погружаясь в мир показов, съемок и новых знакомств, она одновременно сталкивается с личным кризисом, который заставляет ее пересмотреть свою жизнь. Параллельно разворачиваются истории других девушек — молодой модели Ады, которая пытается адаптироваться в фэшн-индустрии, и ее визажистки Анжелы, мечтающей написать собственный роман. Судьбы женщин пересекаются в мире, одержимом красотой и модой, где каждая героиня оказывается перед необходимостью изменить себя. 

«Кутюр» соединяет несколько жанровых линий — от производственной драмы до интимного психологического портрета, превращая индустрию моды в метафору человеческой хрупкости и выносливости. Картина напрямую затрагивает тему болезни и личного опыта, что придает роли Джоли особую глубину и автобиографическое звучание. 

Помимо Анджелины Джоли в фильме снялись Луи Гаррель, Элла Румпф, Гаранс Марилье, а также Анье Аней и Венсан Линдон. Режиссером и сценаристом выступила Алис Винокур, известная по фильмам, исследующим личные травмы и внутренние состояния человека. Съемки проходили в Париже во время реальной Недели моды, что позволило добиться почти документальной фактуры происходящего. 

Проект был создан при участии международных компаний, включая модный дом Chanel, а также получил фестивальную поддержку и широкую географию показов — от Торонто до Сан-Себастьяна и Рима. 

