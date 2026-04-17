Новые материалы исторического детектива «Околоточный» с Александром Устюговым представили в сети

В маленьком городе N происходит страшное преступление — убита вся семья Охапкиных. За дело берется опытный полицейский с военным прошлым – околоточный надзиратель Иван Хватов, ещё вчера собиравшийся уйти в отставку. В ходе расследования он выясняет, что причиной убийства стала крупная сумма денег, вырученная от продажи хутора. Собирая зацепки, Хватов выходит то на одного, то на другого подозреваемого — от завсегдатаев местного трактира до представителей высшего общества, но каждый раз дело оказывается сложнее, чем казалось на первый взгляд. В это же время графиня Ольга Добужинская, приехавшая из столицы в родовое гнездо с намерением написать книгу, затевает собственное расследование. И если сначала она только мешает полиции, то вскоре становится неожиданно полезной помощницей, к которой у Хватова возникает заметный интерес. И вполне возможно, что интерес этот взаимен.

Онлайн-кинотеатр «Иви» и телеканал НТВ представили свежие кадры и детали сюжета исторической детективной драмы «Околоточный». В начальной тизер-сцене страж порядка Иван Хватов (в исполнении Александра Устюгова), ведущий расследование убийства семьи Охапкиных, сталкивается с графиней Ольгой Добужинской (Марина Александрова). Он задерживает ее возницу, который, как выясняется, ранее перевозил погибших. Однако это становится лишь первой, крайне сомнительной улицей на пути раскрытия весьма запутанного дела. Уже при первой встрече между Хватовым и Добужинской возникает ощутимое взаимное притяжение, но сможет ли обычный околоточный добиться благосклонности представительницы знатного рода?

Съемки сериала «Околоточный» проходили в различных локациях, призванных воссоздать подлинную атмосферу русского уездного города на рубеже XIX-XX веков. Натурные съемки были проведены в усадьбе «Середниково», Суздале и деревне Валищево. Значительная часть сцен была отснята на студии «Москино», где были возведены декорации, соответствующие историческому периоду.