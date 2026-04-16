Анна Уколова расследует самое абсурдное преступление в сериале «Где лифт?»

Роль эпатажного детектива-любителя Надежды Носовой досталась Анне Уколовой. Режиссёрское кресло занял Сергей Малюгов, ранее снимавший «Два холма», а за визуальную составляющую отвечает Арсений Кан, известный по работе над «Майором Гром».

В центре сюжета — жители обычной девятиэтажки, которые внезапно сталкиваются с необъяснимым: их лифт просто исчез. За дело берётся Надежда Носова, старшая по подъезду, которая оказывается любопытной домохозяйкой и матерью двоих сыновей. Ей приходится заручиться поддержкой младшего наследника, Артёма (Максим Тимонин). По мере погружения в расследование, они раскрывают всё больше соседских тайн, сталкиваются с коварными интригами и неожиданными загадками. Вскоре подозрения падают на старшего сына Надежды, Дениса (Леонид Антипов). Для героини поиск правды превращается в дело чести.

Анна Уколова поделилась своей любовью к детективному жанру, отмечая, что ей нравится вместе с героями разгадывать тайны. «Это ведь ещё и полезно: так и мозг работает», — добавила она. Особенно актрису привлёк необычный для неё формат мокьюментари.

Съемки в зимнем Санкт-Петербурге актрису не испугали. «Сейчас в двадцать первом веке столько технологий, например тонкое бельё с обогревом», — пояснила Уколова. Она также подчеркнула, что в её родном поселке в Самарской области морозы достигали минус тридцати пяти градусов, поэтому холод для неё не проблема.

Продюсеры рассказали, что путь сериала к экранам занял долгих семь лет. «Причём все, кто читал сценарий пилотной серии, говорили, что это классно и смешно, но сомневались в формате», — вспоминает креативный продюсер Аслан Сокуров. Изначально абсурдная идея превратилась в полноценный сезон, демонстрирующий реальную жизнь обычного подъезда. В ходе работы над проектом команда осознала, что это не просто комедия или детектив, а глубокий разговор о том, что объединяет и разделяет людей.

По мнению продюсера, исчезновение лифта стало символом, выявившим скрытые проблемы. » Лифт в наших домах — это ведь больше, чем просто механизм, — подчеркивает он. — Это некое место общественного пользования, где люди ненадолго пересекаются… Украсть лифт — значит покуситься на привычный уклад и оголить те проблемы, которые все годами замалчивали». Сериал призван показать хрупкость соседских отношений и то, как много мы упускаем из виду.