В Музее А.А. Пластова открылась выставка «Путешествия»

выставка работ а.а. пластова в ульяновске - италия
Фото: пресс-служба Ульяновского областного художественного музея

В Музее А.А. Пластова открылась выставка «Путешествия», посвященная 70-летию первой поездки Аркадия Пластова в Италию.

В экспозиции представлено 83 работы и 25 фотографий из семейного собрания, отражающих впечатления династии Пластовых от путешествий по Кавказу, Крыму, Италии, Франции и Греции. По словам куратора выставки, Арины Пластовой, выставка призвана продемонстрировать эволюцию художественного видения мира в семье Пластовых.

Выставка объединяет работы четырех художников династии: Аркадия Александровича, Николая Аркадьевича, Елены Николаевны Холодилиной и Николая Николаевича Пластова. Зрители смогут увидеть пейзажи, жанровые сцены и портреты, созданные в разных уголках мира, а также фотографии из семейного архива, сделанные Николаем Аркадьевичем Пластовым во время его путешествия по Италии.

Экспозиция «Путешествия» раскрывает, как менялись композиционные подходы, стилистика и колористические решения в работах художников при изображении архитектуры и ландшафтов в различные исторические периоды. Лейтмотивом выставки является тема путешествий, впечатлений от увиденного и осмысления мира через призму творчества.

Выставка предлагает посетителям не только насладиться мастерством художников, но и совершить увлекательное путешествие во времени и пространстве, открывая мир глазами нескольких поколений Пластовых. Экспозиция будет интересна как поклонникам творчества семьи Пластовых, так и всем, кто интересуется историей искусства и путешествий.

