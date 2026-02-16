В МХПИ презентовали болид, созданный совместно с МАИ: гоночная машина для Московской недели моды

В Московском художественно-промышленном институте (МХПИ) состоялся вечер набросков «Formula Art», на котором впервые представили гоночный болид, созданный Московским авиационным институтом (МАИ) специально для весеннего показа МХПИ на Московской неделе моды. Машина станет центральным элементом коллекции Russian Grand Prix, посвященной Формуле-1, японской уличной культуре bosozoku и аниме. Об этом сообщил ректор МХПИ Алексей Егоров.

На мероприятии в «Студии 35» МХПИ гости увидели гоночный болид, а также 15 аутентичных костюмов команд Формулы-1. Впервые были представлены три женских образа, созданных студентами специально для предстоящего показа коллекции Russian Grand Prix на Московской неделе моды. Всего в рамках дефиле планируется представить около 150 образов. Педагоги кафедры художественных дисциплин помогали участникам оттачивать мастерство в набросках.

Сотрудничество МХПИ и МАИ началось в рамках международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!». МХПИ участвует в проекте около 15 лет, МАИ — с момента его основания в 2005 году. Фестиваль, который с 2015 года стал ключевым проектом Минпромторга по поддержке инженерного творчества, объединил вузы на одной платформе: МХПИ вносит креативные и дизайнерские решения, МАИ — технические и инженерные.

«Наше партнёрство с МАИ показывает: когда мода встречается с высокими технологиями, рождаются очень живые и сильные проекты. Болид на Московской неделе моды — один из таких примеров. Мы работаем на пересечении моды, технологий и того, чем дышит поколение 14–25 лет — эпоха аниме, стритрейсинга в духе босодзоку, романтики «Форсажа». Это наши сегодняшние студенты, будущие дизайнеры и модельеры. Мы рядом с ними каждый день и поэтому хорошо понимаем, что их сейчас по-настоящему цепляет, какие темы и стили им близки. Именно поэтому мы стараемся замечать тренды ещё на самом старте и выводить их на подиум и в реальные проекты», — отметил ректор МХПИ Алексей Егоров.

Работа над болидом заняла два месяца. Команда из пяти человек — техников и инженеров МАИ — создавала машину методом вакуумной формовки из полимера. Каркас изготовлен из алюминия, как это принято в авиации. Ферменная конструкция обеспечивает достаточную жесткость и минимизирует вес силовой части автомобиля.

«Сложность была в том, что это не обычная декорация, а движущаяся, что потребовало применить некоторые инженерные решения. Пришлось использовать сложные режимы сварки цветных металлов, трехмерную фрезеровку и другие. Самое трудное — найти аутентичные комплектующие: колеса для гоночных авто в России не производятся, это редкие вещи, так же как и оригинальные гоночные костюмы 1980-90-х годов, которые искали у коллекционеров по всему миру», — рассказал Виталий Полянский, кандидат технических наук, начальник Центра технологической поддержки образования МАИ.

В новый болид планируется установить двигатель Renault, который ранее производился в Москве. Длина машины — 4,5 метра, ширина — 2,2 метра.

Во время показа коллекции Russian Grand Prix на Московской неделе моды болид будут тюнинговать в режиме реального времени — в японском стиле bosozoku. Механики в исторической форме команд Ferrari, Citroen, Peugeot и Toyota 1980-90-х годов установят самурайский шлем, спойлеры, выхлопные трубы, стилизованные под крабьи лапки, новые сиденья и руль прямо на подиуме. На бортах — два аниме-персонажа, маскоты проекта Russian Grand Prix: птица Додо и краб Мими.

Из более чем 200 студенческих работ для показа отобрали 150 моделей одежды. К каждому наряду изготовлены аксессуары с тематикой Формулы-1 — патчи, сумки, украшения, головные уборы.

Фото, видео предоставлено пресс-службой МХПИ