В Москве пройдет Всероссийский форум сельских пекарей

Организаторами мероприятия выступают Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Российская Гильдия пекарей и кондитеров. Поддержку оказывают Совет Федерации РФ, Государственная Дума РФ, Московская торгово-промышленная палата, Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева, Российский Союз Сельской Молодежи.

Форум сельских пекарей России состоится 11-13 октября 2022 года в Москве. На ВДНХ в павильоне №40 «Школа пекарей» пройдет Всероссийский Кубок сельских пекарей и Третий Всероссийский Фестиваль «Пряник – визитная карточка России». Деловая программа, в рамках которой будут подняты вопросы о проблемах и перспективах развития сельского хлебопечения, ждет участников в Тимирязевской академии.

— Развитие сельского хлебопечения отвечает целям и задачам Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в части увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, а также государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Работа в этом направлении позволит сохранить количество сельских поселений и обеспечит местное население свежей и разнообразной хлебобулочной продукцией. Надеемся, наш форум станет стартом динамичного развития сельского хлебопечения России, — рассказал президент РОСПиК Юрий Кацнельсон.

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