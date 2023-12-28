Архитектура новых клубных домов Cliff5 by City Bay станет продолжением набережной Москвы-реки

В работе над кварталом из 5 клубных домов Cliff5 на первой береговой линии проекта City Bay объединили творческие силы два бюро со своим авторским почерком и взглядом на современную городскую среду.

Архитектурная концепция Cliff5 разрабатывалась коллективом бюро «Меганом», обладающего экспертизой в проектировании элитных объектов, уникальных по статусу и адресам, таких как Барвиха Luxury Village и дома «Золотой мили» Остоженки. Экстерьеры 15-этажных домов разрабатывались с учетом их местоположения – они входят в парадную линию застройки комплекса City Bay, оказываясь на первом плане внимания с разных точек акватории Спасского затона Москвы-реки. Фасады будут облицованы кирпичом ручной формовки. Уникальность элементов создаст неповторимый рисунок красно-рыжих оттенков. Пышная зелень окружающих дворов и бульвара, а также голубая гладь реки подчеркивают строгую форму, яркий цвет и фактуру кирпича.

Особенностью решения квартала стали камерные дворы, закрытые зелеными живыми изгородями. Они разбиты у каждого дома и выводят на прогулочный бульвар, который в силу особенностей рельефа находится уровнем выше.

Визуальное впечатление квартала создают и его концептуальные входные группы, над которыми работала команда Volkov Architects. Один из последних масштабных проектов бюро – общественные зоны Казанского кремля. В общественных пространств Cliff5 архитекторы работали со сценариями света и комбинациями натурального дерева и мрамора в отделке интерьеров. Входная группа Cliff5 представляет собой куб из стеклянных блоков. Преломляясь на их гранях, солнечные лучи создают красивые блики. Свежести обстановке лобби добавляют также многочисленные тропические растения. Стиль 1970-80-х годов в интерьере помогают выдержать абстрактные полотна, металлические элементы отделки и модернистские формы мебели.

«Такие архитектурные решения позволяют всему комплексу быть «проницаемым» и открытым, но одновременно с этим целостным по форме. «Объединяющий» эффект создаёт отделка, а консоли разных размеров позволяют органично вписать здания в ландшафт», – добавил Сергей Кузнецов.

«City Bay — проект-визионер, который объединил в себе лучшие градостроительные решения к современному жилью. Это и архитектура, и наличие прогулочной набережной, и вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура, в том числе современная школа и два детских сада. Все это было предусмотрено на этапе проектирования и в полной мере соответствует высоким запросам сегодняшнего покупателя», — отметила генеральный директор компании MR Group Мария Литинецкая.