Певица Ольга Шультайс рассказала артистам как выживать в новых реалиях

События стремительно меняются, в том числе на музыкальном рынке России и мира. Сегодня мы живём в реальности, в которой стабильности практически нет. Это коснулось и музыки — с рынка ушли крупные мейджоры, лейблы ограничили свои полномочия, мероприятия переносятся, а работать в музыкальной индустрии стало не так и просто.

Однако, самые продуманные селебрити сегодня ищут возможности, а не впадают в панику.

Так, певица Ольга Шультайс, чьи клипы ротировались на каналах RU TV и МУЗ ТВ, а также долго проживающая ранее в Берлине, советует артистам максимально быстро адаптироваться: «Важно быть мобильным, открытым и видеть во всем новые возможности. Не бояться пробовать новое, где-то рисковать, логически мыслить и, конечно, понимать, куда и зачем вы идёте. Без цели очень тяжело идти».

Тем не менее, певица настаивает, что изменять себе тоже не стоит. Музыку важно чувствовать — это самый первый и важный пункт.

«Музыка должна нравиться артисту, иначе лично я не смогу ее прочувствовать и исполнить, фальшь всегда слушатель почувствует, но и людям тоже музыка должна нравится. Ведь то, что я создаю, я делаю для них, а не себе «в стол». Это должно быть обоюдно. Важно чувствовать своих слушателей, и чтобы они чувствовали тебя, тогда пазл сложится — все получится».

По мнению звезды, секрет успеха в новых реалиях прост: делать то, что тебе нравится + быть мобильным и искать везде возможности.

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