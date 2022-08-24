«Е.К.АртБюро» открывает выставку Егора Острова «Увертюра. Гармония над хаосом»

8 сентября в пространстве «Е.К.АртБюро» открывается выставка Егора Острова «Увертюра. Гармония над хаосом», где будет представлено 12 живописных полотен известного художника, чье имя тесно связано с петербургской Новой академией изящных искусств.

Основатель галереи Елена Куприна-Ляхович в преддверии выставки сказала: «Мы открываем сезон 2022–2023 годов выставкой художника, чье имя не нуждается в представлении. Егор Остров давно вписан в историю современного российского искусства как последовательный неоакадемист, начинавший свою карьеру рядом с Тимуром Новиковым».

Основная тема выставки — один из любимых сюжетов Острова — музицирующие Ангелы. Вместе со своими персонажами Остров ищет гармонию в окружающем нас хаосе. Подобно тому, как музыканты оркестра сонастраивают свои инструменты перед тем, как звуки сольются в едином гармоничном потоке, художник настраивает свои инструменты, превращая абстракцию в законченный образ на холсте. Неоакадемист Остров работает как классический музыкант — дает новое звучание некогда созданным великими мастерами произведениям, создавая свой язык повествования и применяя целую систему изысканных аранжировок.

Бесплотные музыканты играют на струнах, из которых сами состоят, передавая эфемерность всего сущего. При кажущейся молчаливости работы Острова нарративные, но в то же время они далеки от повествовательности старой живописи или от громкого ритма абстракции. Они говорят, но размеренным, математическим, музыкальным и чистым языком, повествуя о вечности, спрятанной в каждой минуте проходящего дня, каждой секунде, прошедшей при созерцании искусства. Линии растра, точно струны невидимой арфы, передают вибрации, а с ними и музыку каждой отдельной работы. Словно дирижер, художник приводит столь разных персонажей к единому знаменателю, и вместе они создают то, что можно назвать симфонией. При всей сложности технологии, многослойности смыслов, фантастики оптики картины Острова обладают не просто красотой. Его картины одновременно зашифрованные и прямолинейные, простые и многогранные, лаконичные и многословные.

Мы все живем сейчас в предощущении чего-то большого, в осознании необходимости возрождения для вывода нас из мрака и хаоса, и Остров — один из тех художников, которые своей работой не дают нам забыть о том, что это возможно.

Камерная выставка «Увертюра» открывается в преддверии масштабной ретроспективной выставки «re:Renaissance», об открытии которой будет сообщено дополнительно. В галерее «Е.К.АртБюро» будет выставлено 12 работ, представляющих разные визуальные направления, разработанные Островым за годы работы.

Партнер галереи Елена Еременко подчеркнула: «Благодаря яркому высказыванию Егора Острова мы подготовили для посетителей галереи серию образовательных мероприятий, включающих дискуссии и лекции как об авторском стиле художника, так и о возрождении и сохранении высокого искусства сегодня».

Завершит работу выставка 13 ноября.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.