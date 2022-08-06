«Ефимыч» представил первый сингл «Дилетант» из нового альбома

4 августа на всех цифровых площадках группа «Ефимыч» представила новую песню «Дилетант», первый трек из грядущего альбома, готовящегося к выходу осенью. Сингл поддержан музыкальным видео, опубликованном на авторском YouTube-канале.

«Ефимыч» – музыкальный проект Шарандановых, отца Олега и сына Владислава. Студийная группа придерживается мультижанрового формата, сочетая в себе ироничность и лирику, искренность и стремление к неподдельным эмоциям. Эта смесь из простоты и открытости к аудитории и высокого качества материала из года в год приносит музыкантам миллионные просмотры.

По словам музыкантов, «Дилетант» – первая “ласточка” грядущего альбома, которая приоткрывает общую стилистику пластинки. Аранжировки из сольника будут сделаны в схожем с синглом формате.

Немного убаюкивающий вокал композиции раскрашивает музыкальное сопровождение в слегка игривом и раскатистом мотиве. Гитарные соло звучат несколько разрозненно, местами рвано, что добавляет яркости самому исполнению. Словно тикающие часы на циферблате из сказки “о потерянном времени”, автор перемещает нас в обстановку обыденных квартирных апартаментов и бытовую идиллию.

Впоследствии акцент смещается на гитарное соло. Эта мелодия в аранжировке передает особые оттенки звучания. Владислав объясняет, что «именно правильное сочетание тембров инструментов и точно подобранная глубина позволили создать особую музыкальную стилистику». Задействование клавишного арпеджио создает ощущение круговорота и цикличности происходящего с героем композиции.

«”Дилетант” – символ печальной иронии над обыденностью и какой-то детской упрямой надежды, несмотря ни на что, – рассказывает автор и исполнитель Олег Шаранданов. – Трек про обыденность жизни: угасающую, но затем опять появляющуюся любовь, про людей в жизни, которые порой могут надоедать и внезапно казаться чужими. Но наступит время, когда «Застынут они, как тени с глазами сов». «И мы начнём сначала»».

Песня-состояние о том, что, бывает, от всего устаешь «И в общем-то ясно, что хочется тишины», но в то же время «Повсюду двигают мебель, шипят блины, И хлопают двери.»

Порой кажущееся внешнее спокойствие, как звучание голоса вокалиста – это просящееся наружу беспокойство: «Они улыбаются, скаля своё гнильё, И лезут глазами, как лапами под бельё, И даже под кожу».

В конечном итоге всегда всё встает на свои места, даже если для этого должно пройти немало времени: «В тысячном, или стотысячном чёрном сне / Она наконец-то не скажет ни “да”, ни “нет”», – где “да” – это сбывшаяся мечта, а “нет” – катастрофа. И наконец-то нашлась золотая середина – ни “да”, ни “нет”, – гармония, в которой есть всё: мечта, цель и надежда на счастливое будущее.

На обложке сингла изображен сам Олег в детстве, с отсылкой на непосредственность, неубиваемую веру в лучшее и чистоту души, как у ребенка. Эту же смысловую линию можно найти в самой композиции. Малыш в лодке символизирует абсолютную свободу для новых идей, не парализованных поверхностными знаниями.

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