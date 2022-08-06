Художественный руководитель фестиваля «Органные вечера в Кусково» Елена Привалова представляет программу «Бах и романтизм».

Совместные проекты Елены Приваловой и Елены Ивановой-Летягиной объединила Рига. В этом городе родилась лауреат международного конкурса флейтистка Летягина, а органистка Привалова — лауреат премии «Органист года» и лауреат международных конкурсов — живет и работает там после окончания Московской консерватории.

В основе концертной последовательности произведений — смена настроений и образов, инструментов и жанров. Сюита для флейты и клавира Иоганна Себастьяна Баха сменяется Сонатой («Гамбургской») для того же состава, написанной его сыном Карлом Филиппом Эммануилом. Эти два сочинения находятся в разных стилистических плоскостях. Сюита принадлежит эпохе барокко, а Соната основана на освоении опыта классической традиции. Говорят, что в Сонате сын превзошел своего отца и обрел славу лучшего композитора своего времени.

Сочинения для флейты в сопровождении органа чередуются с органными опусами Иоганна Себастьяна Баха, Франца Шуберта. Органистка выбрала свою драматургическую линию в концерте. Она проводит слушателей от барокко через романтизм к музыке XX века. Три основные содержательные позиции в концерте интересны, как с точки зрения стилей, так и в жанровом отношении. После Пассакалии Баха, одного из ранних его произведений, принесших композитору известность, прозвучит оригинальный опус Шуберта, написанный для ныне несуществующего струнно-смычкового инструмента — арпеджионе. Сегодня можно только предполагать, как звучал арпеджионе в XIX веке. В фестивальной программе первая часть композиции прозвучит на флейте и органе.

Когда? 10 августа, 19.00. В программе принимают участие: Елена Иванова-Летягина – флейта, Елена Привалова – орган.

Фестиваль «Органные вечера в Кусково» продлится до 17 сентября.

Подробная информация — organconcert.ru.

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