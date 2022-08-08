«Мираж» довёл организаторов концерта до обморока

Гастрольный график группы «Мираж» настолько плотный, что Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов в буквальном смысле слова потерялись во времени и пространстве и впервые за 35 лет гастрольной деятельности опоздали на самолёт, забыв дома паспорта.

«У нас перебили провод в подъезде и отключили лифт. В этой суматохе мы начисто забыли про паспорта!» — рассказывает солистка группы Екатерина Болдышева.

«С нами пару раз случалось, что мы приезжали не в тот аэропорт, но в результате оба раза мы успели добраться на концерты, а чтобы мы забыли паспорта — такого с нами ещё никогда не было!» — добавляет Алексей Горбашов.

Можно себе представить, что пережили организаторы концерта группы в Новороссийске: все билеты проданы, до начала концерта несколько часов, а артисты ещё даже не вылетели из Москвы. Но история оказалась со счастливым концом: «Мираж» оказался не лыком шит, музыканты сами себе купили новые билеты, организовали транспорт из Минеральных вод в Новороссийск и приехали точно к началу концерта!

Фото из личного архива

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