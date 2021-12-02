В Якутии зажгли первую новогоднюю елку страны

В Якутске в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» зажгли первую новогоднюю ёлку в стране. Праздничные огни зажгли глава региона Айсен Николаев и властелин холода Чысхаан.

«Сегодня на календаре 1 декабря, зима официально вступает в свои права, и начинается она с Якутии. По доброй традиции фестиваля, который мы отмечаем уже в десятый раз, в этот день мы зажигаем огни новогодних ёлок и передаем эстафету другим городам нашей необъятной страны! Тем самым мы приближаем самый волшебный праздник», – сказал Айсен Николаев.

С наступлением зимы жителей республики и гостей фестиваля поздравил также и Дед Мороз: «Сегодня у вас проходит красивейшее событие — республиканский фестиваль «Зима начинается с Якутии», а это значит с этого дня наступает самая настоящая зима, которая принесет множество чудес и прекрасных мгновений. Это неспроста, потому что именно в Якутии находится самая холодная точка земли, где живут отважные люди, которые являются хранителями зимнего холода».

Напомним, всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» проходит уже в 10-й раз. Традиционно в рамках мероприятия проходят фотоконкурс зимней этнической одежды народов Якутии, выставка народных промыслов «Серебряная чешуя», гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», арт-шоу «The Snow Queen in Yakutia» и др. Так, модный показ коллекций более двадцати дизайнеров из Якутии и Татарстана «Arctic fashion show» может посмотреть любой желающий через онлайн-трансляцию. Главным стилистом показа выступит известный в России эксперт в сфере моды Гала Борзова.

Кроме того, в рамках фестиваля стартовал конкурс ледовых и снежных скульптур. Местные мастера создают их при температуре около -30 градусов по Цельсию. В этом году темой стал мировой кинематограф. Для гостей ледовый городок откроется уже 3 декабря.

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