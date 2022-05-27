«Русские Перцы» на «Русском Радио»: ещё свежее, ещё острее, ещё веселее

«Русское Радио» готово к лету! «Русские Перцы» стали ещё свежее, острее и задорнее. С 25 мая утро на «Русском Радио» начинается вместе с прекрасной Полиной Жуковой, весёлым и энергичным Димой Морозовым и, конечно же, неповторимым Антоном Юрьевым.

Утреннее шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио» – это невероятный заряд бодрости и позитива. Каждый будний день ведущие будят многомиллионную аудиторию радиостанции весёлыми шутками, интересными обсуждениями, интервью со звёздными гостями, увлекательными розыгрышами, горячими новостями и, конечно же, лучшей и любимой музыкой!

С 25 мая на «Русском Радио» стартовало лето – время обновления и ярких красок. Свежие «Русские Перцы», Полина Жукова и Дима Морозов, и самый острый «Перец» Антон Юрьев ждут вас каждое утро в 7.00 в эфире «Русского Радио».

«Этим летом вас ожидают нереально много сюрпризов, игр и самых настоящих чудес в прямом эфире. И если всё получится… то мы приземлимся прямо в вашем городе, в вашем сердце и вместе проведём эфир!» – рассказал о планах «Русских Перцев» Антон Юрьев.

«Утреннее шоу «Русские Перцы» – это, действительно, очень классное и интересное шоу, которое даёт ведущему возможность раскрыть себя. А ещё это потрясающий опыт с точки зрения общения с многомиллионной аудиторией. Первый эфир, новая команда – это и волнительно, и захватывающе одновременно», – делится впечатлениями Дима Морозов.

«Я очень рада присоединиться к команде «Русского Радио» и стать ведущей, без сомнения, лучшего утреннего шоу страны! Это волнительная и ответственная миссия, но я уверена, что мы с Димой справимся с ней!» – подчеркнула Полина Жукова.

«Ежедневно утреннее шоу на «Русском Радио» слушают миллионы человек, – говорит директор «Русского Радио» Владимир Борисов. – И мы уверены, что «Русские Перцы подарят слушателям позитивные эмоции и хорошее настроение. Просыпайтесь вместе с «Русским Радио»!»

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