«Театральное ПТУ v 11.0». Театральный центр СТД РФ «На Страстном» приглашает

С 30 ноября по 12 декабря Театральный центр СТД РФ «На Страстном» проведет одиннадцатую сессию «Театрального ПТУ». Это образовательный проект, направленный на повышение квалификации работников театральных технических специальностей из региональных и московских театров. Проект проходит при поддержке Союза театральных деятелей России.

«Театральное ПТУ» – интенсивная школа повышения квалификации и уникальная площадка для обмена опытом между профессионалами своего дела. Проект проходит на регулярной основе с 2016. За это время в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» прошли обучение, повысили свой профессиональный уровень и получили опыт взаимодействия с передовыми театральными технологиями более 300 специалистов из разных регионов России.

25 сотрудников региональных театров были отобраны и приглашены для бесплатного обучения зимой 2022 года. География проекта включает 18 российских городов и 1 зарубежный: Брест (Республика Беларусь), Горно-Алтайск, Ирбит, Йошкар-Олу, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Омск, Ростов-на-Дону, Саранск, Северск, Серов, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Улан-Удэ, Ульяновск, Хабаровск и Якутск.

Более 20 лучших специалистов страны проведут лекции и мастер-классы по составлению паспортов площадок и корректных чертежей, видеомэппингу, новейшему современному проекционному оборудованию и программному обеспечению, и многим другим темам. В числе лекторов и модераторов проекта: Ольга Неволина, декан факультета Сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ; Лариса Ломакина, сценограф, главный художник Театра на Бронной; Виктор Шопин, специалист по разработке систем визуализации и управления комплексными объектами и шоу-программами; Сергей Тимонин, заведующий художественно-постановочной частью Новой сцены Большого театра; Светлана Зайкина, заместитель художественного руководителя по ХПЧ Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова и др.

Эксклюзивно для участников «Театрального ПТУ v 11.0» будут организованы экскурсии по разнообразно оснащенным московским театральным площадкам, в том числе по Исторической и Новой сценам Большого театра России, «Мастерской Петра Фоменко», площадке проекта «Арт-платформа».

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