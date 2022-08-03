Героиня актрисы в сериале «Анна и тайна прошлого» остается в провинциальном Затонске – продолжение детективной истории снимают в Подмосковье.

Напомним, что картина является неофициальным продолжением сериала «Анна-детективъ». Героиня Лизы — Анна Штольман. Приехав из Москвы в Затонск присматривать за заболевшей бабушкой, она так и остается в этом небольшом городке – обстоятельства просто не позволяют ей уехать. Сначала героиню актрисы задерживает внезапный приступ аппендицита, а затем – новые расследования.

Съемки проходили в городе Видный Московской области и в музее-заповеднике «Горки Ленинские», где выстроен киногородок Затонска еще со времен съемок «Анны-детективъ». В процессе работы находятся два новых сезона — «Анна и тайна ночи» и «Анна и тайна теней». Обе части будут показаны на ТВЦ в осеннем сезоне.

— Казалось бы, после смерти бабушки Анне Штольман больше нечего делать в Затонске. Она собирается вернуться в Москву, но у провидения на ее счет другие планы, — рассказывает сценарист Анна Рулевская. — Самые важные и невероятные события происходят ночью, и Анне предстоит в этом убедиться. Ночь скрывает тайну преступлений, раскрыть которые без ее помощи будет невозможно: странную смерть главврача Затонской больницы, жестокое убийство молодой женщины в доме с дурной славой. Сведения из семейной истории заставят Анну отказаться от идеи вернуться в Москву. А расследования опять столкнут ее с «сосланным» в Затонск загадочным следователем Сумароковым…

Съемочные дни Елизаветы уже окончены, и сейчас она все время посвящает семье – мужу и сыну. Льву 14 августа исполнится 1 год, и пара готовится к празднику. На данный момент они находятся в Сочи, где до 7 августа продлятся гастроли шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». После окончания Лиза и супругом планируют вернуться домой, в Москву. Здесь 13 и 14 августа пройдет фестиваль фейерверков, куда Илья приглашен в качестве главного режиссера.

— Так чудесно совпало, что 14 августа будет такой праздник в небе, как мы шутим, в честь дня рождения Левушки, — говорит актриса. – Сына мы туда не повезём, чтобы он не испугался, но если увидите красивые узоры в небе, можете знать, в этот момент мы кричим: «с Днём Рождения, Лёвушка!». А сам праздник мы отметим в тёплой домашней компании.

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