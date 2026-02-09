Елизавета Соловьева: «Я всегда вдохновлялась Евгенией Медведевой»

Елизавета Соловьева — 4-кратная чемпионка России по синхронному фигурному катанию в составе команды «Парадиз».

— С чего все началось?

— Мои занятия фигурным катанием начались в спортивном клубе Академии МЧС в Новогорске, г. Химки, когда мне было три года. Занималась я там два года, после первых соревнований моя мама уже решила отвести меня в спортивную школу СДЮШОР №1, где преподавала и до сих пор преподает Марина Евгеньевна Черкасова (чемпионка Мира в парном катании), и, фактически, спорт начался с этого момента. Пожалуй, это было самое безмятежное время.

У Марины Евгеньевны на тот момент была группа второго года обучения в количестве 60 человек! На тренировке она делила нас три круга, где я попала в первый, и тренер уделяла нам много внимания. В этой школе я занималась 1,5 года. Было очень много разных истории. На тот момент мне было пять лет, постепенно я начала бояться тренера, останавливаться посреди тренировки, из-за чего на меня все налетали. Бывало, что и выгоняли со льда.

На первых соревнованиях я заняла 5 место из 25, что было хорошим результатом, ведь за эти 1,5 года я запрыгала все одинарные прыжки и каскады. Однако, для меня это было пока непонятно, ведь я была еще маленькая. В какой-то момент, развивалось нежелание посещать тренировки, после чего моя мама решила посоветоваться со знаменитыми тренерами, стоит ли мне вообще заниматься фигурным катанием. Так мы попали в школу Елены Анатольевны Чайковской («Конек Чайковской»), где у меня появилось вдохновение снова заниматься и развиваться в этом виде спорта. В школе Елены Анатольевны я каталась 5 лет, где я выучила все двойные прыжки и все основные элементы фигурного катания.

— Был ли в жизни переломный момент, который изменил ваш творческий путь?

— Переломных момента в жизни было два. Первый момент произошел когда я каталась в одиночном катании, в СШОР «Москвич» (2015-2016г). Ключевым моментов стало выступление на Первенстве Москвы 2016, где я была не удовлетворена результатом, и в целом к тому времени у меня снова пропало желание кататься. Я начала бояться прыгать, но вращаться и скользить очень любила. Думали уходить, но куда? В парное — нет, потому что прыжки, в танцы мне самой не очень захотелось переходить. Около самого катка, есть манеж, где раньше у нас проходило офп с тренером по легкой атлетике. Она пригласила меня к себе заниматься, бегать на средние дистанции, у меня была очень хорошая выносливость. Вот так и получилось, что спустя 11 лет одиночного катания, я ушла в легкую атлетику.

За то время, что я там занималась, я успела выступить на Первенстве Москвы, где я выполнила юношеский разряд по легкой атлетике. К тому времени, я почти 2 месяца не появлялась на тренировках по фигурному катанию, и однажды мне позвонила тогда мой хореограф Мария Касумова и спросила почему я не прихожу на тренировки. В ходе разговора, она пригласила меня на просмотр в команду по синхронному катанию «Crystal Ice», которая на тот момент являлась Чемпионом России. Я раньше никогда не слышала про эту дисциплину и сначала подумала что это не интересно и похоже на любительское катание, поэтому не сразу приняла решение. Но через время, посмотрев записи их выступления, я просто застыла от удивления и увиденной красоты, которую они воплощали на льду! Наверное, это был один из нескольких случаев, когда я так сильно хотела прийти на тренировку и попробовать себя в этом виде спорта.

Второй переломный момент случился непосредственно в синхронке. В сезонах 2018-2020 я каталась за две команды, за юниоров и мастеров. Так как на тот момент команда мастеров была новой, не хватало девочек для двух отдельных команд. Получалось, в одном сезоне 4 программы: две короткие, две произвольные, 4 платья, и по два выхода на лед в один день на соревнованиях. Было тяжело, и на тот момент я уже разбиралась в «мире синхронки», и знала, что лидирующая команда страны и мира является команда по синхронному катанию «Paradise» из г. Санкт-Петербург. Мне очень понравился их стиль и манера катания, поэтому очень хотелось туда попасть. Возникли трудности, ведь переезжать мне пришлось в другой, незнакомой мне город совсем одной. Но это не помешало осуществить мою мечту.

— Творческим человеком рождаются или становятся?

— Я считаю что и рождаются и становятся. Я знаю некоторых ребят которые творческие с самого детства, всегда много идей и в целом они очень креативные. И также, есть люди, которые проявляют этот талант со временем.

— Что вас мотивирует/вдохновляет больше всего? Есть способы экспресс-вдохновения?

— Такого экспресс вдохновения, пожалуй, нет, но я всегда вдохновлялась Евгенией Медведевой. Мне нравится ее артистичность, она очень харизматичная. Смотрю ее выпуски, проекты.

Когда каталась в команде и пропадала мотивация, всегда оборачивалась назад, на свой путь, на «отзывы» о наших выступлениях, когда ты видишь как людям нравится что ты делаешь, и их комплименты. Также, мой источник вдохновения это мои друзья и близкие, которые всегда рядом со мной, чтобы ни случилось.

— В какое время суток работается наиболее эффективно?

— Трудно сказать. Лично мне всегда по-разному. Бывало что занятия были и в 6 утра, и в 20 вечера, но мне скорее ближе вечернее расписание.

— Что для вас мода и тренды?

— Стараюсь следить за трендами, но я не из тех, кто побежит сразу покупать или менять что-то. Я ухаживаю за волосами, стараюсь следить за собой и делать себе что-то приятное.

— Как относитесь к критике?

— Спокойно. Я, как тренер, пытаюсь донести до учеников истину. Если она неприятная, обижаться точно не надо. Мотать на ус и исправлять, даже если кажется что у тебя «все хорошо». Ведь у нас одна цель — преодолеть себя и стать лучше, а без критики этого не достигнуть.

— Что для вас является самой большой гордостью в жизни?

— Самое большое чувство гордости я испытывала на пьедестале Чемпионата Мира и первом победном Чемпионате России. Ощущение удовлетворения от проделанной работы и чувства гордости над собой не передать словами.

— 5 вещей, которые вы бы взяли с собой на необитаемый остров.

— Холст, краски, гитара, огромная шляпа и вино. Буду писать картины и играть на гитаре, наслаждаться закатами и беззаботными ночами.

— Что для вас одиночество?

— Остаться без близких и друзей. Они — моя семья, с которыми мне хорошо и радостно на душе. Без них мне бывает грустно и иногда одиноко.

— Если вам можно подражать, то в чем?

— Меня еще в детстве всегда хвалили и очень любили хореографы за пластичность и артистизм. Думаю, что это моя сильная сторона, которой можно подражать.

— Что хотелось бы оставить после себя?

— Сейчас я работаю тренером-хореографом на льду. Хочется поставить много классных программ, вложить частичку себя, с которыми ученики потом будут выступать. Также, думаю над своим проектом, но он пока в разработке.

Фото: личный архив Е. Соловьевой